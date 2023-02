Bassin est championne du monde en super-G, l’argent Shiffrin a remporté sa 12e médaille au Championnat du monde

Méribel (France) – Marta Bassinová est championne du monde de slalom super géant et a remporté son deuxième titre pour l’Italie lors de cet événement en France. Grâce à une excellente seconde moitié de parcours, elle devance la star américaine Mikaela Shiffrin de onze centièmes de seconde, ce qui corrige une combinaison ratée et remporte sa douzième médaille aux Championnats du monde. Les skieuses autrichiennes Cornelia Hütterová et norvégienne Kajsa Vickhoff Lie se sont partagé le bronze à 33 centièmes du vainqueur, qui était la première médaille majeure.

Bassinová, 26 ans, a jusqu’à présent remporté son plus grand succès en slalom géant. Il n’a remporté aucune course de Coupe du monde en super G, bien qu’il ait terminé quatre fois sur le podium. A Méribel, elle enchaîne les succès de sa compatriote Federica Brignone en combiné, et après le succès de l’année précédente en slalom géant parallèle, elle décroche son deuxième titre.

Il a gagné malgré une mauvaise performance au premier tour. Là, il n’a fait que le trente et unième temps, certains concurrents une demi-seconde plus vite. Mais ensuite, il a progressivement accéléré et dominé les parties plus techniques de la seconde moitié de la piste.

Bassin est à égalité au huitième rang, il devra donc attendre un bon moment avant que son titre surprise ne soit confirmé. « C’était très difficile de suivre toutes les filles qui m’ont suivi parce que j’ai perdu beaucoup de temps en première mi-temps. Mais je pense que j’ai très bien fait dans la dernière partie », a-t-il déclaré sur le site de la fédération internationale FIS. « C’est encore un peu difficile à croire pour moi », a-t-il ajouté.

Même le techniquement compétent Shiffrin n’a pas pu rivaliser avec lui au deuxième tour. Néanmoins, l’Américaine de vingt-sept ans a complété sa collection de médailles du slalom super géant. Après l’or de l’Aare 2019 et le bronze de Cortina d’Ampezzo 2021, il remporte cette fois l’argent. Son échec aux JO de Pékin, où elle est repartie sans médaille, ne peut se répéter en France.

Les gens lui rappelaient souvent cet échec. Surtout après une combinaison ratée, où il a perdu la médaille plusieurs buts avant l’arrivée. « J’ai eu des courses difficiles, tout le monde parle des Jeux olympiques. Je pense avoir répondu à deux cents questions au cours des quatre dernières semaines pour savoir si je craignais que les Championnats du monde ne ressemblent aux Jeux olympiques et que je reparte sans médaille. Et après l’amalgame, tout le monde a dit : ‘C’est comme les Jeux olympiques, c’est pareil ?’ J’ai dit non, c’est arrivé », se souvient la détentrice du record féminin du nombre de victoires en Coupe du monde.

C’est pourquoi il était si heureux du succès d’aujourd’hui. « C’est une très bonne sensation de réussir si bien en super-G sur cette piste et j’ai hâte de participer au slalom et au slalom géant », a déclaré Shiffrin. Comme tous ses précédents départs en CM, il s’attaquera à la descente et commencera à se préparer pour la discipline technique, où il sera le grand favori.

La joueuse de tennis suisse Lara Gutová-Behramiová n’a pas donné suite à son titre mondial 2021 et à sa médaille d’or olympique l’an dernier. Il a perdu dans la seconde moitié de la course et a finalement terminé sixième, à quatre centièmes de seconde du podium. La meilleure femme de la discipline dans la saison SP en cours est la Norvégienne Ranhild Mowinckelová, seulement un centième plus rapide.

La championne olympique de Pyeongchang et quatrième femme de la finale du Championnat du monde, Ester Ledecká, a dû arrêter de participer à la meilleure saison de cette année après une opération à la clavicule. La Tchèque était donc absente de la liste de départ.

Championnats du monde de ski alpin à Méribel (France) :

Femmes – Slalom Super Géant : 1. Bassin (It.) 1:28.06, 2. Shiffrin (USA) -0.11, 3. Hütter (Autriche) et Lie les deux -0.33, 5. Mowinckel (les deux Nor.) -0, 36, 6. Gutová-Behramiová (Suisse) -0,37.