Kristoffersen s’est frayé un chemin de la 16e place à son premier titre mondial en slalom

Courchevel (France) – Le skieur norvégien Henrik Kristoffersen est devenu pour la première fois champion du monde de slalom. Grâce à un deuxième tour réussi, le triple vainqueur de la Coupe du monde a battu de manière inattendue le deuxième AJ Ginnis de 20 centièmes de seconde, qui a remporté le premier métal précieux de la Coupe du monde pour la Grèce. La médaille de bronze est revenue à l’Italien Alex Vinatzer, qui était mené d’un autre dix-huit centièmes. Filip Forejtek, seul représentant tchèque au départ, a terminé 43e.

Kristoffersen, 28 ans, a remporté le deuxième titre mondial de sa carrière, après avoir remporté le slalom géant il y a quatre ans. Le médaillé d’argent olympique de Pyeongchang et le slalomeur de bronze des Jeux olympiques de Sotchi ont bien fait malgré un premier tour sans incident, après quoi il n’était que seizième avec un retard de 91 centièmes sur le leader autrichien Manuel Feller.

Cependant, Feller n’a pas tenu bon, n’avançant que 21 fois au deuxième tour et tombant au septième rang, qu’il partage avec le leader norvégien de la discipline de la Coupe du monde, Lucas Braathen. L’Autriche n’a pas encore remporté de médaille d’or aux Championnats du monde, la dernière fois remonte à 36 ans à Crans Montana.

Kristoffersen s’est présenté avec une conduite agressive dès le début du deuxième tour et a roulé jusqu’à la fin de la piste le plus rapide de tous les temps. À la ligne d’arrivée, il a lentement observé que son adversaire ne pouvait pas suivre son tour de 51,66 secondes, et il a pu célébrer après que Feller ait franchi la ligne d’arrivée.

« Je sais que c’est une piste pour moi », déclare le skieur norvégien. « Mais c’est beaucoup plus difficile de rester assis ici et d’attendre que si je prends la tête après le premier tour. J’ai remporté 23 slaloms de Coupe du monde, je suis monté sur le podium peut-être 50 fois, mais c’est ma première médaille d’or. Je pense que c’est arrivé au bon moment », a déclaré Kristoffersen.

Ginnis était également heureux, même s’il n’a enregistré que le douzième temps au deuxième tour, mais grâce à l’avantage de la première manche, il est resté en argent. Elle a pris la deuxième place de la dernière course SP à Chamonix et a remporté la première médaille mondiale de la Grèce dans un sport olympique d’hiver.

« Les deux dernières semaines ont été comme un rêve. J’écris l’histoire de la Grèce, c’est le plus beau moment de ma carrière. Je ne comprends pas comment c’est arrivé. Pendant le voyage, j’ai pensé que ce ne serait pas suffisant et j’ai a tout abandonné dans les dernières portes », a déclaré l’homme né il y a 28 ans à Athènes sous le nom d’Alexandros Joannis Ginnis. « Je skie pour la Grèce, donc je skie bien », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il prie » aux 12 dieux grecs » avant la course.

Le fils d’un père grec et d’une mère américaine apprend à skier dans les montagnes du Parnasse. À l’âge de douze ans, ils déménagent en Autriche puis aux États-Unis, où il court jusqu’en 2018. Cette année-là, l’équipe américaine de slalom se dissout autour de Ginnis qui est constamment blessé et le skieur décide de représenter son pays d’origine. « Je remercie les Américains de m’avoir aidé dans mon développement. J’ai eu beaucoup de blessures, donc je ne leur en veux pas d’avoir annulé l’équipe. Bien sûr, c’était beaucoup plus difficile, mais bon, je suis là, donc je Je ne me plains pas », a déclaré le vice-champion du monde récent.

Le champion en titre Sebastian Foss-Solevaag de Norvège est passé de la cinquième à la 19e place après un deuxième tour avorté.

La Norvège est le pays le plus titré en termes de médailles aux Championnats du monde avec neuf métaux précieux. Mais le plus grand nombre de victoires a été remporté par les joueurs de tennis suisses qui ont remporté trois médailles d’or.

Résultats des championnats du monde de ski alpin

Hommes – slaloms :

1. Kristoffersen (Nor.) 1:39.50 (47.84+51.66), 2. Ginnis (Grec) -0.20 (47.06+52.64), 3. Vintatzer (It.) -0.38 (47.37+52.51), 4. Noël (Fr .) -0.41 (47.57+52.34), 5. Holzmann (Allemagne) -0.62 (47.93 +52.19), 6. Schwarz (Autriche) -0.65 (47.64 +52.51), … 43. Forejtek (République tchèque) -5,31 (52,18+56,97).