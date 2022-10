Selon Borrell, l’énergie et l’écologie sont des priorités pour la coopération entre l’UE et l’Amérique latine

« L’Amérique latine possède le potentiel mondial en matière de biodiversité, de technologies renouvelables, de production agricole et de matières premières stratégiques », a déclaré Borrell lors d’une visite en Argentine. « Mais il manque de technologie et de capital », a-t-il ajouté.

Au cours des deux dernières décennies, la Chine a considérablement renforcé ses liens économiques en Amérique latine, l’invasion russe de l’Ukraine cette année et la crise énergétique ont incité l’UE à tenter d’approfondir ses liens avec les pays de la région.

« Il est vrai que la guerre (en Ukraine) a ouvert de nouvelles opportunités (pour renforcer ces relations). Le Venezuela peut vendre du gaz et du pétrole à l’Europe, l’Argentine peut fournir du gaz à l’Europe, les deux à bon prix », a déclaré l’homme politique espagnol Ramón Jáuregui. . Télévision allemande Deutsche Welle. « Si cette réunion des ministres des Affaires étrangères peut s’entendre sur le sommet CELAC-UE, ce sera un grand succès », a-t-il ajouté. Selon lui, le sommet pourrait avoir lieu en juillet 2023 à Bruxelles, et sera donc le premier sommet de l’UE avec cette communauté en huit ans.

Le dernier sommet UE-CELAC a eu lieu en 2015, un autre devait se tenir en 2017 mais a été reporté en raison de désaccords entre les pays de la CELAC et les priorités européennes, a déclaré Jáuregui. Le grand obstacle est le Venezuela, avec un gouvernement autoritaire que de nombreux pays ne veulent pas voir s’asseoir à la même table. En 2020, le Brésil a même suspendu son adhésion à la communauté CELAC, qui réunit trois douzaines de pays et s’est formée en décembre 2011 avec la signature de la déclaration à Caracas. Selon Jáuregui, le gouvernement de gauche argentin tente de forcer le Brésil à changer de position, et à partir de janvier de l’année prochaine, le plus grand pays d’Amérique latine pourrait avoir un nouveau chef d’État si l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva remporte les élections de dimanche. .

Les désaccords entre l’UE et plusieurs pays d’Amérique latine sont également mis en évidence par l’accord commercial de l’UE avec le groupe Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), qui n’a été finalisé qu’en 2019 après près de 20 ans de négociations et qui devait créer le la plus grande zone de libre-échange du monde. Mais il n’a toujours pas réussi à le ratifier, bloqué ces dernières années notamment par la France, l’Autriche, l’Irlande, la Belgique et les Pays-Bas.