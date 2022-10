L’exposition au musée d’art d’Olomouc présentera l’art sacré de l’ère du totalitarisme

Le co-auteur de l’exposition, árka Belšíková, a déclaré que des œuvres d’artistes tels que Mikuláš Medek, Jan Exnar, Jan Jemelka, Ludvík Kolek, Otmar Oliva, Miroslav Rada, Miloslav Troup ou Vojmír Vokolek seront exposées. L’exposition comprend des peintures, des dessins, des sculptures et des graphismes, mais aussi des maquettes, des plans d’architecture, des vitraux, des reliques, des bougeoirs et des objets textiles.

Grâce à des plans, des dessins et des modèles architecturaux, les personnes intéressées découvriront quels bâtiments ont été achevés et quels projets n’ont pas encore été construits. « Les visiteurs pourront voir les plans des architectes Jan Sokol, Jaroslav ermák, Tomáš ernousek, Lubomír lapeta et d’autres. Dans une section spéciale, nous présenterons également des artistes tchèques travaillant à l’étranger – Jan Koblasa, Zbyňek Sekal, Josef Symon et Josef íma « , a déclaré Belšíková.