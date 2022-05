Salač avance au Mugello et termine pour le meilleur résultat en Moto2

Filip Salač a terminé 13e du Grand Prix d’Italie au Mugello dimanche, ce qui est son meilleur résultat depuis le transfert cette année dans la catégorie Moto2.

Après être parti de la huitième ligne, Salač est tombé au 26e rang au premier tour. Ensuite, le pilote Gresini a commencé à avancer à cause de sa vitesse et au sixième tour, il est entré dans le top vingt.

Une série d’adversaires tombés a aidé le Tchèque à se classer 17e dans le but d’obtenir un score de quinze. Là, il a été ému par la distraction des autres automobilistes qui luttaient pour le perron.

« J’ai commencé à accélérer et j’allais avec un bon temps, comparable au meilleur. J’ai dépassé les coureurs et au final j’ai réussi à terminer la course treizième à seulement 4 ou 5 secondes de la quatrième. J’ai pensé que c’était génial. Je suis désolé qu’il ne va pas mieux. Qualification, car j’ai beaucoup perdu lors des trois premiers tours », a déclaré Sala après la course.

Puis il a dépassé le vétéran italien Matti Pasini et a terminé treizième à l’arrivée. Ainsi, il a amélioré ses performances maximales actuelles en Moto2, à savoir deux 14e positions à Austin et Portimao.

Le champion Moto3 de l’an dernier, Pedro Acosta, a remporté la première couronne de laurier dans cette catégorie. Salač a perdu 17,3 secondes face au vainqueur.

Acosta est le septième vainqueur distinct de huit courses de Grand Prix et le plus jeune pilote à l’âge de dix-huit ans à avoir jamais remporté une épreuve du Championnat du monde.

Après la chute à domicile de Célestin Vietti, la Japonaise Ai Ogura, qui a terminé troisième dimanche, l’a dépassé en tête de la série. Les deux ont 108 points. Joe Roberts d’Amérique l’a également rejoint ainsi qu’Acosta.

Dans la catégorie élite MotoGP, le pilote hôte Francesco Bagnaia s’est imposé et a remporté sa deuxième victoire de la saison. Le champion en titre Fabio Quartararo a emboîté le pas et a consolidé son avance au classement du championnat.

Le Français compte 122 points après huit courses et compte huit points d’avance sur le deuxième Aleix Espargar, qui a terminé troisième pour la quatrième fois consécutive aujourd’hui.

Dans la catégorie Moto3 la plus faible, le leader de la série Sergio Garcia s’est réjoui de la victoire après une série de chutes. L’Espagnol a terminé deuxième à l’arrivée, mais son compatriote Izan Guevara a perdu une place pour ne pas avoir suivi la limite de piste. Tacuki Suzuki du Japon a pris la troisième place.

Garcia étend son avance sur Guevara à 28 points au classement.

Grand Prix d’Italie, Championnat du monde de motos de route du Mugello :

Moto3 : 1. García 39:43,214, 2. Guevara (les deux p. / GasGas) même temps, 3. Suzuki (Jap./Honda) -0.012, 4. Migno (It./Honda) -0.137, 5. Jamanaka (Jap ( KTM) -0,234, 6. Rossi (Italie/Honda) -0,999.

Classement (après 8 des 21 courses) : 1. García 137, 2. Guevara 109, 3. Masiá (Šp. / KTM) 95, 4. Foggia (It./Honda) 95, 5. Sasaki (Jap./Husqvarna) 75, 6. Migno 71.

Moto2 : 1. Acosta (Sp./Kalex) 39:35,930, 2. Roberts (USA/Kalex) -4,051, 3. Ogura (Jap./Kalex) -6,749, 4. Arbolino (It./Kalex) -12,312, 5. A. Fernández (Šp. / Kalex) -12 327, 6. Dixon (Brit./Kalex) -12 513,… 13. Sala (CR/Kalex) -17 254.

Classement (après 8 des 21 courses) : 1. Vietti (It./Kalex) 108, 2. Ogura 108, 3. Canet (Šp. / Kalex) 89, 4. Roberts 86, 5. Arbolino 83, 6. A. Fernández 80,… 22. Sala 8.

Moto GP : 1. Bagnaia (It./Ducati) 41 : 18923, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -0.635, 3. A. Espargaró (šp. / Aprilia) -1.983, 4. Zarco (Fr./Ducati) -2.590 , 5. Bezzecchi -3 067, 6. Marini (It./Ducati) -3 875.

Classement (après 8 des 21 courses) : 1. Quartararo 122, 2. A. Espargaró 114, 3. Bastianini (It./Ducati) 94, 4. Bagnaia 81, 5. Zarco 75, 6. Rins (Šp. / Suzuki) 69.