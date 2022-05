Commentaires : Carlos Tavares a-t-il un salaire très élevé ? Pas en Amérique, mais c’est le problème

Le président français Emmanuel Macron a soulevé la question des inégalités de revenus en critiquant la rémunération du directeur de Stellantis, Carlos Tavares. Il a gagné plus de 460 millions de couronnes l’année dernière, hors actions à long terme et primes. La critique correspond à l’atmosphère tumultueuse avant l’élection, mais le sujet est intemporel. La rémunération des top managers s’éloigne constamment et déraisonnablement de nos salaires à tous.

Le niveau politique du discours de Macron est à la fois lisible et contradictoire. Il a déclaré dans une interview à la radio que les gens ne peuvent pas voir des montants aussi astronomiques lorsqu’ils luttent pour gagner de l’argent et s’inquiètent pour l’avenir. Il avait raison, mais il a peut-être oublié que lorsque la peur de l’avenir ultime envoie des centaines de milliers de Français dans la rue, il ne s’agit pas du salaire du manager. Il s’agit de la taxe verte sur les carburants de Macron et, en général, de la pression fiscale scandaleuse sur les classes inférieures et moyennes.

Les opposants à Le Pen ont ajouté une touche de bâillon politique. Les critiques ont rapidement commencé à résonner, ajoutant qu’il était choquant qu’une telle somme soit gagnée par un directeur qui a causé de graves problèmes à l’entreprise. Il était complètement déconcerté que la direction précédente de Philipp Varin, qui a pris fin en 2014, ait fait subir à l’entreprise des pertes, des licenciements et sapé l’aide financière de la Chine. Tavares s’est stabilisée, développée et a obtenu d’excellents résultats économiques.

Cependant, son revenu personnel est un problème de réputation pour Macron, car les actionnaires de Stellantis incluent le gouvernement français. L’assemblée générale s’est opposée à la proposition de rémunération des dirigeants, mais comme la société est enregistrée aux Pays-Bas et régie par le droit local, les actionnaires n’ont qu’un mot d’avis à ce sujet. Macron propose désormais d’établir des règles européennes uniformes.

Les Français qui ont immédiatement mis le mot égalité dans la devise de la république ont eu du mal à supporter l’écart des revenus. Alors que les pratiques étrangères commençaient à se refléter dans les salaires des directeurs suite à une vague de privatisations dans les années 1990, le gouvernement d’extrême droite du président Chirac a adopté une loi obligeant les sociétés cotées en bourse à divulguer les salaires des dirigeants. Peut-être grâce à ça, en moyenne revenus des administrateurs de 120 sociétés françaises en 2020, il atteindra 78 millions de couronnes, soit 17 % du total de Tavares.

Ailleurs dans le monde, ces informations sont obtenues principalement par des observateurs d’échanges, elles n’atteignent donc pas les journaux. Cependant, de nombreuses entreprises publient des chiffres sur une base volontaire. C’est pourquoi nous savons que le chef du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a reçu 193 millions de couronnes en 2020 et le PDG de BMW, Oliver Zipse, 143 millions l’an dernier. Ce qui dans le premier cas est bien moins de la moitié, dans le second cas moins d’un tiers du prix de Carlos Tavares.

Cependant, Stellantis n’est qu’une partie de la France. Outre Peugeot et Citroën, dont Tavares fut d’abord administrateur, Opel a progressivement rejoint, puis l’ancien groupe Fiat avec des marques comme Alfa Romeo et Maserati, et surtout l’américain Chrysler avec la fameuse Jeep.

C’est en Jeep et au constructeur de pick-up RAM que réside le succès économique de tout le conglomérat. L’année dernière, Jeep a vendu plus d’un million de véhicules, principalement aux États-Unis, soit le double des marges de Peugeot et d’Opel en Europe.

Si nous regardons les revenus des managers américains, nous verrons une image complètement différente de celle de notre pays. Le directeur de Ford, Jim Farley, a gagné 511 millions de couronnes l’an dernier, la chef de General Motors, Mary Barr, 530 millions.

Dans le classement des managers américains les mieux payés selon le New York Times dans le même temps, on ne retrouvait cette femme souriante qu’à la 64ème place. Les dix premières places sont occupées principalement par des sociétés de logiciels et de technologie avec des prix allant de 1,5 à 20 milliards de couronnes. L’étrange exception parmi eux est les neuf milliards pour Tony Xu de DashDoor, qui livre la nourriture.

Mais une comparaison aussi simple aura une certaine incidence. Tout d’abord, Carlos Tavares n’est pas le directeur de Jeep, mais de tout le groupe Stellantis, où Fiat notamment et les prestigieuses marques italiennes ne vont pas bien.

La deuxième partie du paquet Tavares pour l’année dernière comprend également des actions d’une valeur de 780 millions et un bonus à long terme (c’est-à-dire calculé aujourd’hui et payé à l’avenir) de 610 millions de couronnes. La somme est de 1,85 milliard, ce qui place Tavares dans le top dix américain.

Mais surtout, cette comparaison n’aborde pas la substance de l’augmentation injustifiée de la distance entre cette prime et le salaire d’un employé régulier. La différence entre les responsabilités d’un directeur et d’un travailleur de ceinture est énorme, mais c’est la même depuis des décennies et des générations. Mais selon les statistiques Institut de politique économique (EPI) Entre 1978 et 2019, le salaire d’un travailleur américain a augmenté de 12 % en termes réels, tandis que la rémunération des cadres supérieurs a augmenté de 940 %.

Ces chiffres suggèrent que la vantardise américaine ne serait pas tout à fait appropriée ici. En même temps, cependant, ils répondent aux critiques extrêmes qui voient l’inégalité comme une conséquence fondamentale du capitalisme et appellent à des changements dans le système. Le capitalisme a pris le contrôle de l’Amérique en 1978, lorsque la différence était d’un ordre de grandeur inférieur. L’ouverture absurde des ciseaux dans la période récente ne suit pas l’essence du capitalisme, mais s’ulcère dans son essence.

Deux réactions au revenu de Tavares caractérisent toute la contradiction. Le PDG de Stellantis, John Elkann, a défendu la décision en disant simplement que la juste valeur est l’une des valeurs fondamentales de l’entreprise. Le journal du Monde à la place, écrivez-le dans les commentairesque de tels niveaux de récompense sont collants, sapant le contrat social en période de crise, et que le capitalisme peut couper des branches sous son cul.

Le Monde était définitivement plus près de la vérité. Le conseil d’administration ne peut pas expliquer qu’en 2019, Tavares, en tant que « seul » patron de Peugeot, Citroën et Opel, ait gagné 185 millions de couronnes. C’est un dixième du pack de mon frère cette année, bonus compris.