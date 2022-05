Drame pour la France. Les gars tchèques agacent les champions, mais les joueurs de tennis chutent en Coupe Davis

Les Tchèques ont perdu le premier match du Groupe C de la phase finale de la Coupe Davis avec la France 1:2 dans le match. Malgré une victoire 1-0 à Innsbruck contre les favoris, ils ont toujours remporté le premier set lors des deux matchs suivants, mais ont finalement échoué.

Débuts tchèques dans le concours de saladiers, Tomáš Macháč, qui a étonnamment battu l’ancien numéro sept mondial Richard Gasquet 7:6 et 6:2, a pris la tête. Jiří Veselý a ensuite perdu contre Adrian Mannarin 7: 6, 4: 6 et 2: 6 en duel un. Dans le double décisif, les jeunes Jiří Lehečka et Macháč ont perturbé les nouveaux champions du Tournoi des Champions, mais Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont perdu après deux heures en trois sets de 6:3, 4:6 et 3:6.

Les hommes du capitaine Jaroslav Navrátil ont encore la chance d’atteindre les quarts de finale avec leur nouveau modèle, le point culminant de la compétition par équipe étant la finale du tournoi à 18 équipes. Pour ce faire, ils devront battre l’Angleterre favorite dimanche, puis cela dépendra aussi du choc de samedi entre l’Angleterre et la France. Les vainqueurs des six groupes et les deux équipes de la deuxième place se qualifieront pour les éliminatoires.

Le match de Macháč avec Gasquet a commencé comme un match marathon dans lequel le joueur de tennis tchèque a perdu 0:40, mais a conservé son service. Dans le troisième jeu, même s’il a perdu le service en raison d’inexactitudes dues à des inexactitudes, il a immédiatement reçu le service de Gasquet de la même manière. Depuis lors, Macháč, 21 ans, a servi avec plus de confiance et a remporté le tie-break 7:3 grâce à plus de courage et, par exemple, en frappant le filet avec une ravissante volée.

Macháč manquait de peu le deuxième set. Il a tourmenté la France avec des instructions tactiques et des balles hautes et a rapidement visé la victoire. Il a remporté le break deux fois et a terminé le match avec deux as d’affilée.

« Je suis très heureux de jouer et je suis très heureux d’avoir fait mes débuts. J’ai montré mon cœur », a déclaré Macháč sur le terrain. « Le premier match a été très important, j’étais très nerveux, mais je me suis battu pour chaque ballon. Petit à petit, j’ai joué et dans le deuxième set, c’était mieux. »

Veselý a été le premier de chaque set à perdre le service dans un duel gaucher. Cependant, dans le premier set, il a réussi à éviter un setball à 4: 5 et avec le meilleur retour, il a opté pour un tie-break, dans lequel il n’a permis à son adversaire d’obtenir qu’un point. Le deuxième set a été décidé par le jeu raté de Vesel à 1: 2. Dans le troisième set, les Tchèques ont conservé le premier long jeu, mais ont ensuite perdu cinq fois de suite et perdu en deux heures et demie.

« Il est très bien revenu, et même si j’ai bien servi lors du premier service, il a gardé le ballon sous mes pieds pendant longtemps et il a été mal poussé. Et il a tué mes retours à plusieurs reprises. J’ai du mal à trouver la recette », a déclaré Vesel. « Enlevez mon chapeau quand il l’a joué dans des moments importants. Malheureusement, je n’ai pas trouvé le moyen de le jouer dans des moments importants et de gagner. Désolé, après la victoire de Tomáš, nous avons tous senti l’opportunité et j’ai accepté la responsabilité et Malheureusement, cela n’a pas été le cas. ça ne marche pas. » dit-il.

Lehečka et Zdeněk Kolář auraient initialement été en double, mais le capitaine a envoyé Lehečka, Macháč, un an, devant le tribunal. Et les gars se sont envolés vers les favoris français avec enthousiasme, dans le premier set, ils les ont couverts de coups de poing et ont obtenu une pause de 4: 2.

Les Tchèques ont atteint le début du set et au début de la seconde, ils ont réussi deux breakballs sur Herbert. Ils ne l’ont jamais fait et l’adversaire ne leur a pas donné une autre chance. Depuis, la France a bien servi et sa qualité et son expérience se sont manifestées dans le réseau. La Tchèque a perdu le deuxième set à la fin après avoir perdu le service sur Macháč et dans le troisième set, elle n’a pas tenu le service lors du quatrième match de Lehečka.

Groupe C à Innsbruck

France – République Tchèque 2:1 (Gasquet – Macháč 6:7, 2:6, Mannarino – Vesely 6:7, 6:4, 6:2, Herbert, Mahut – Lehečka, Macháč 3:6, 6:4, 6:3).

Groupe B à Madrid

Suède – Canada 3 : 0. E. Ymer – Diez 6:4, 6:2, M. Ymer – Pospisil 6:4, 6:4, Goransson, Lindstedt – Pospisil, Schnur 7:6 (7:5), 6:4.

Groupe D à Turin

Croatie – Australie 3 : 0. Gojo – Popyrin 7:6 (7:5), 7:5, Cilic – De Minaur 6:1, 5:7, 6:4, Mektic, Pavic – De Minaur, Peers 6:3, 6:1