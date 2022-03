Russie : Les personnes les plus riches de Russie sont attaquées par des sanctions. La guerre a coûté des milliards

Selon Bloomberg Les vingt-deux oligarques les plus riches de Russie ont perdu 83 milliards de dollars, soit plus de 1,9 billion de dollars, depuis que Moscou a envahi l’Ukraine jeudi dernier. Juste pour vous donner une idée, selon le projet de budget de l’État, les Tchèques dépenseront ce montant tout au long de l’année. C’est parce que les dépenses de l’État ont été planifiées.

Et pourquoi les oligarques perdent-ils de l’argent ? « Ils sont de facto les défenseurs de Poutine régime de puissance,L’économiste de la Trinity Bank, Lukáš Kovanda, a déclaré à Blesk. C’est pourquoi les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays leur ont imposé des sanctions.

Propriété gelée

Dans l’énorme paquet de sanctions contre le régime de Poutine, il y a aussi geler la richesse des Russes les plus riches qu’ils gardent en Occident. « Tous les biens qui sont sur papier sont gelés et ils ne peuvent en aucun cas en disposer. Mais cela ne signifie pas que la banque le confisquera. Ils n’y ont tout simplement pas accès,Kovanda a expliqué que les oligarques avaient franchi cette étape ils ne peuvent plus reproduire leur propriété.

« L’argent déposé en Occident pourrait être utilisé pour diverses transactions en bourse ou d’autres appréciations, mais pas plus », a ajouté l’économiste. Et selon lui L’Occident est perçu comme poussant à un changement de régime à Moscou.

« Après l’introduction de ces sanctions contre les oligarques pour la première fois, n’importe qui d’autre que Vladimir Poutine peut perdre sa propriété, à savoir l’Occident. Et pour que les milliardaires russes conservent leur richesse, ils peuvent faire pression sur le président russe pour qu’il mette fin à la campagne », a pensé Kovanda.

Panneau d’arrêt pour les vols

Outre l’épuisement des richesses, les milliardaires russes ont un autre problème, à savoir les voyages. Les vols avec leurs avions privés sont plus compliqués. L’Union européenne et la Grande-Bretagne ont interdit aux jets appartenant aux Russes les plus riches d’entrer dans leur espace aérien.

Par exemple, les oligarques ne peuvent pas prendre l’avion pour faire du shopping ou faire leurs courses dans des restaurants chics français, italiens ou britanniques. « Ces milliardaires ont leurs avions privés comme taxis pour prendre des rendez-vous ou pour s’amuser, c’est donc une énorme complication pour eux,« , a expliqué l’économiste.





Tableau : Élection des oligarques russes | Archives de la foudre



Appel à des pourparlers de paix

Pour les oligarques, qui dans le passé ont été très favorables au président Vladimir Poutine, mais les sanctions risquent de ne pas être très agréables. Le onzième Russe le plus riche Mikhail Fridman et le trente-quatrième Oleg Deripaska, via l’application Telegram, ont appelé Moscou à mettre fin à l’invasion de l’Ukraine, et ils veulent que les deux parties belligérantes trouvent une solution et entament des pourparlers de paix.

Et il a également été impliqué dans le conflit russo-ukrainien Le douzième Russe le plus riche et propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich. Lui, selon son porte-parole et le gouvernement ukrainien engager des pourparlers de paix effectué lundi à la frontière biélorusse-ukrainienne.