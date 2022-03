Le nouveau Costa Toscane, le navire vert de Costa, appareille dans quelques jours

Le nouveau navire de Costa Croisières, le Costa Toscana, quittera Savone le 5 mars. D’après son nom, il est clair que ce navire est un hommage à l’Italie.

Comment le navire a-t-il été fabriqué ?

A bord tout est inspiré de notre pays et en particulier de notre région. À partir de la zone principale du navire, Colisée, un espace central développé sur trois ponts dédiés aux performances. Les écrans lumineux, positionnés à la fois sur le mur et sur le dôme, offriront la possibilité de créer une histoire différente à chaque escale et à chaque moment de vacances.

Piazza del Campo d’autre part, c’est un grand escalier surplombant la poupe, sur trois ponts, idéal pour recevoir des invités, avec un balcon ouvert sur le dernier pont dont les planchers de verre vous feront ressentir la sensation de voler au-dessus de la mer.

Carré Magique, à la proue du navire, est le point de rencontre de trois expériences distinctes : shopping, dégustation et divertissement. Un autre point suggestif et panoramique est Passeggiata Volare, qui atteint le point culminant du navire à 65 mètres.

Tous les ponts porteront les noms de villes toscanes : Montalcino, Pietrasanta, Viareggio, Montecatini, Lucca, Pienza, Bolgheri et Montepulciano.

De plus, tout est à bord Fabriqué en Italie: meubles, luminaires, tissus et accessoires, spécialement conçus pour elle par 15 partenaires qui représentent bien l’excellence italienne.

L’offre gastronomique et œnologique prendra également l’Italie comme principal point de référence. Dans 21 entre le restaurant et l’espace dédié à la gastronomie il y aura moins d’étoiles, de Bruno Barbieri, la star de Masterchef, à Hélène Darroze et ngel León.

Sur la côte toscane se trouve un espace bien-être appelé Sole Mio, avec un salon de beauté, un sauna, un hammam, une piscine de thalassothérapie, 16 salles de soins et une salle de neige, de sel et de relaxation. Il y a aussi quatre piscines pour se détendre et profiter du soleil, dont une couverte d’eau salée. Ceux qui aiment rester en forme même en vacances peuvent compter sur la salle de sport et les terrains multisports avec vue sur l’océan.

Nouvelle cabine

Sur la côte toscane, en plus des cabines classiques, il y aura de nouveaux types avec « terrasse surplombant la mer » et de beaux pavillons où vous pourrez prendre votre petit déjeuner, prendre un apéritif ou simplement profiter du bruit des vagues. Chambres sur le navire au total 2 663dont 28 suites, 106 chambres avec terrasses, 1 534 chambres avec balcons, 168 chambres extérieures et 827 chambres intérieures.

Super navire vert

La bataille entre les voies de navigation est maintenant menée avec des initiatives liées à la durabilité. Côte toscane alimentée par gaz naturel liquéfié (GNL), actuellement la technologie la plus avancée du secteur maritime pour réduire les émissions.

Ce navire toscan est conçu pour être une véritable «ville intelligente» de voyage, avec des solutions durables et des concepts d’économie circulaire pour réduire l’impact environnemental. Grâce à l’utilisation du GNL, les émissions d’oxydes de soufre (zéro émission) et de particules (-95 / -100%) dans l’atmosphère peuvent être éliminées presque complètement, réduisant également les oxydes d’azote (-85%) et le CO2 (jusqu’à 20% ) émissions.

Tous les besoins quotidiens en eau des navires sont satisfaits en modifiant les besoins en eau de mer grâce à l’utilisation de dessalinisateur. La consommation d’énergie est minimisée grâce à un système d’efficacité énergétique intelligent. De plus, la collecte et le recyclage de matériaux tels que le plastique, le papier, le verre et le 100% aluminium sont effectués à bord, ce qui fera partie d’une approche intégrée, visant à réaliser un projet d’économie circulaire.

Zéro reste

Dans le but d’éviter les consommations inutiles, y compris les restes, le principe de durabilité est également appliqué dans les restaurants à bord. Tout d’abord, le menu est étudié en fonction de l’origine des producteurs locaux et avec des matières premières locales. De plus, pour chaque dîner qui sera dégusté au restaurant Archipelago, à savoir des chefs étoilés, l’entreprise reversera une partie de ses revenus à Fondation Costa Yacht qui vise à soutenir des projets environnementaux et sociaux. Et, au restaurant, quelques « coupes » artistiques dites « bois flotté » ou tirées de la mer grâce à «garde-côte”, Programme d’éducation environnementale pour la protection de la côte italienne.

Nouvelle tournée

Il y aura également des nouvelles concernant les itinéraires des navires de croisière en Toscane. Le premier voyage qui partira le 5 mars de Savone comprend une semaine en Méditerranée occidentale pour explorer l’Espagne, l’Italie et la France, avec des escales à Marseille, Barcelone, Valence, Palerme, Civitavecchia / Rome. De mai à mi-octobre 2022, les itinéraires changeront pour faire place à davantage de destinations balnéaires, en visitant Savone, Civitavecchia/Rome, Naples, Ibiza, Valence et Marseille, tandis qu’à partir de mi-octobre Palma de Majorque remplacera Ibiza.

Les destinations incluses dans l’itinéraire peuvent être visitées avec de nouvelles excursions organisées par National Geographic Expeditions, en collaboration avec le voyagiste Ex 12, qui vous permet de découvrir des lieux uniques accompagnés de personnes spéciales, telles que des archéologues, des œnologues, des volcanologues, des experts en biologie marine et photographe.