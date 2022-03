FC Schalke 04 : Le prêt se termine très amèrement pour le S04 et les joueurs

Effectivement Amine Harit devrait être à l’honneur à l’Olympique de Marseille, mais ce plan vient de FC Schalke 04 pas ouverte.

Harit sera probablement en été pour le moment FC Schalke 04 retourner. L’Olympique de Marseille n’a aucun projet avec le Maroc.

FC Schalke 04 : le prêt de Harit ne fonctionne pas

Le FC Schalke 04 a prêté Amine Harit à la France avec de grands espoirs. Le jeune homme de 24 ans est l’un des mieux rémunérés de S04, et il ne rentre plus dans la nouvelle structure salariale des mineurs. Même s’il augmentait, ce serait probablement trop cher.

Le prêt à Marseille devrait attirer de nouveaux prospects ou idéalement convaincre l’OM d’acheter. Maintenant c’est clair : il ne se passera rien !

Le journal français « L’Equipe » rapporte que Harit quittera à nouveau Marseille cet été. Les joueurs offensifs n’ont joué aucun rôle dans les plans de l’entraîneur Jorge Sampaoli.





Amine Harit ne peut pas gagner à Marseille. Photo : imago images/PanoramiC

Au début de sa période de prêt, Harit était encore régulièrement utilisé pour l’Olympique de Marseille. Depuis le début de l’année, Harit est le meilleur remplaçant. Récemment, il a été absent quatre fois de suite et n’a même pas été inclus dans l’effectif face au Clermont Foot.

FC Schalke 04 : non seulement échoué à prêter Harit

Tout porte désormais à croire qu’Amine Harit reviendra au FC Schalke 04 cet été. Ensuite, le directeur sportif Rouven Schröder a dû trouver un autre acheteur. Le contrat de Harit dure jusqu’en 2024.

Incidemment, il en va de même pour Ozan Kabak, qui ne pouvait pas non plus se recommander pour un passage plus élevé à Norwich en Angleterre. (fs)