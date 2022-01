O empresário multimillionário russo Roman Abramovich recorreu Lei da Nacionalidade para, invocando as suas ascendências sefarditas, se naturalizar português. Une notification é avançada pelo Público deste sábado, 18 décembre.

As suas origins foram comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, da qual tem sido parceiro nos ltimos anos. O processo iniciou-se em 2019 e fiou concluido em 2020.

Os judeus sefarditas não convertidos, lembra o jornal, foram expulsos de Portugal no final de 1496 pelo rei D. Manuel I, na sequência do seu casamento com a filha dos reis católicos de Espanha. O nome vem de Sefarad, a palavra em hebraico para nomear a península Ibérica.

Une page de Wikipédia dédiée à l’empresário dono do Chelsea a été récemment éditée et contient des informations relatives à « l’origine sefardita » dospeledos dos avós paternos de Abramovich. A ligação deste comunidade judaica portuguesa tem-se estreitado nos ltimos tempos eo multimillionário tem aparecido com um dos benfeitores da mesma.

O processo correu na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça, que é quem tem o poder de conceder a nacionalidade portuguesa nestes casos.