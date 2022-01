CVVM : les Tchèques font le plus confiance à aputová, tandis que Poutine se méfie le plus

Prague – Parmi les personnalités politiques du monde, les Tchèques font le plus confiance au président slovaque Zuzana aputová, 64% des gens lui font confiance. Suivi par le président français Emmanuel Macron avec 41 %. En revanche, le président russe Vladimir Poutine avait la plus grande méfiance, avec 70 % des personnes interrogées se méfiant de lui. Il est suivi du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et de l’ancien président américain Donald Trump. Il fait suite à une enquête du Centre de recherche sur l’opinion publique (CVVM). Contrairement au dernier sondage de novembre 2019, la confiance est celle qui a le plus augmenté pour le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Le CVVM a été inclus dans l’étude à la fois de personnalités politiques mondiales importantes et d’acteurs d’événements importants récents, ainsi que de certains des plus hauts responsables constitutionnels de la région d’Europe centrale, parmi lesquels le président tchèque Miloš Zeman a été inclus à titre de comparaison.

La part des autres politiciens derrière Aputová et Macron est nettement inférieure et varie d’un tiers du niveau vers le bas, la méfiance prédominant. « Les exceptions à cela sont l’ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz, le président polonais Andrzej Duda et le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier, pour qui la confiance et la méfiance sont statistiquement équilibrées », indique l’enquête.

Après aputová et Macron, l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président tchèque Miloš Zeman s’en sortent relativement bien avec environ un tiers d’entre eux croyant. Dans le même temps, 54 % des Tchèques se méfient de Merkel, 36 % et Johnson 61 %.

Plus d’un quart des Tchèques font confiance au président américain Joe Biden et au Premier ministre hongrois Viktor Orbán, moins d’un quart font confiance à Kurz, Duda ou au chef du parti droit et justice au pouvoir en Pologne, Jaroslaw Kaczyńki.

En termes de niveau de méfiance, Poutine, Kim Jong-un et Trump sont les politiciens les moins considérés. Plus de la moitié des personnes interrogées ne font toujours pas confiance à Zeman et Merkel. Le président chinois Xi Jinping, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Joe Biden comptent plus des deux cinquièmes de ceux qui ne croient pas.

Par rapport à la dernière enquête de novembre 2019, la confiance de Johnson a le plus augmenté, de 17 points de pourcentage. Merkel et Caputova ont augmenté de dix points de pourcentage. Une enquête de Zeman, par exemple, a montré une diminution de la confiance ou une augmentation de la méfiance, la part des personnes non fiables chutant de 15 points de pourcentage et la part des non-croyants augmentant de 11 points de pourcentage. Orbán a enregistré une augmentation de dix points de pourcentage de la méfiance.

L’enquête CVVM a été menée du 13 novembre au 27 décembre et a concerné 874 personnes âgées de plus de 15 ans.