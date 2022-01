Emmanuel Macron propose d’inclure l’avortement parmi les droits fondamentaux de l’UE

Vidéos EFE

Paco Gento est décédé à l’âge de 88 ans

Madrid, 18 janvier (EFE).- Francisco Gento, ancien joueur du Real Madrid et international espagnol, le seul au monde avec six Coupes d’Europe, est décédé ce mardi à l’âge de 88 ans, a annoncé le club madrilène. Real Madrid 18 saisons, 1953-1971, au cours desquelles il a remporté, en plus de six Coupes d’Europe, 12 Ligues, 2 Coupes d’Espagne et la Coupe Intercontinentale, entre autres trophées. « Le Real Madrid, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Francisco Gento, président d’honneur du Real Madrid et l’une des plus grandes légendes du club et de notre football mondial », a déclaré le club dans un communiqué. Né dans la ville cantabrique de Guarnizo, Paco Gento, pur ailier gauche, a disputé 600 matchs avec le club madrilène, marqué 182 buts et joué 43 fois. « Paco Gento représente fidèlement toutes les valeurs du Real Madrid et a été et continuera d’être la référence du Real Madrid et du monde du sport. Les fans du Real Madrid et tous les fans de football se souviendront toujours de lui comme un seul. leur grand mythe », écrit le club dont il est président d’honneur depuis 2016 sur son site Internet. Gento est né à Guarnizo, un quartier d’Astillero, en Cantabrie, en Espagne, le 21 octobre 1933. Nueva Montaña et n’a pas longtemps après son déménagement à Astillero.En 1950, il fait ses débuts professionnels au Rayo Cantabria, une filiale du Racing de Santander, qu’il rejoint en 1952 et joue cette saison-là, puisqu’un an plus tard, il signe un contrat avec le Real Madrid, coïncidant avec l’arrivée d’Alfredo Di Stéfano, où il est resté jusqu’à sa retraite en 1971. Avec l’équipe blanche, où il a joué 18 saisons, il a remporté 12 Ligues (1953-54, 1954-55, 1956-57 , 1957-58, 1960-61 , 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68 et 1968-69), 2 Coupes d’Espagne (1962 et 1970), 2 Coupes latines (1955 et 1957), Coupe Intercontinentale 1960, ainsi que 6 Coupes d’Europe (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 et 1965-66 ). Surnommé « La galerna del Cantábrico », en raison de sa vitesse, il est considéré comme le meilleur ailier gauche du monde dans l’histoire du football. A son époque, il partage une loge avec des Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Del Sol ou Amancio et l’arrivée des « ye-yés » Grosso, Pirri, Sanchis ou De Felipe. Avec le Real Madrid, il a disputé un total de 761 matchs, au cours desquels il a marqué 253 buts, sur 427 matchs de championnat (128 buts). Le 21 mai 1971, il disputait son dernier match officiel lors du match retour de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, que les Blancos perdaient face à Chelsea. Ramón Melcón a fait ses débuts avec l’équipe nationale le 18 mai 1955, contre l’Angleterre (1-1). Au total, il a disputé 43 matchs -plus 1 avec B- (5 buts). Son dernier match avec l’équipe espagnole a eu lieu le 15 octobre 1969 contre la Finlande , dans une victoire 6-0, un match dans lequel Ladislao Kubala a fait ses débuts en tant qu’entraîneur. Il a disputé les Coupes du monde au Chili 62 et en Angleterre 66, où il n’a pas dépassé la phase de groupes. Gento a reçu trois récompenses, la première le 1er septembre 1965, alors qu’il était encore actif, lors d’un match du Real Madrid contre River Plate, la deuxième le 12 décembre 1972, lors d’un match du Real Madrid contre Benfica, et la troisième le 5 décembre. , 2007, peu avant le début du Trophée Santiago Bernabéu. Il a remporté le titre d’entraîneur national en 1973. Il a dirigé la Castille, en 1974 Castellón (Deuxième Division), entre 1978 et 1980 Palencia, et entre 1980 et 1981 Grenade. Au cours de cette dernière année, il est retourné au Real Madrid pour entraîner l’équipe de jeunes. Dans le schéma du Real Madrid, il faisait partie de l’équipe technique et plus tard en tant qu ‘ »ambassadeur en Europe », partageant les fonctions de représentant de l’équipe avec le président d’honneur, Alfredo Di Stéfano. Suite à son décès en juillet 2014, Gento lui succède comme président d’honneur du club en octobre 2016. Peu avant, en avril de la même année, il fait don au Real Madrid de son héritage sportif historique, composé de plus de 1 600 objets (t-shirts, trophées et insignes). Parmi les récompenses reçues par le joueur ces dernières années, citons: figurer parmi les 100 meilleurs au monde dans le magazine « World Soccer » (1999), figurer dans la liste COE des meilleurs athlètes espagnols du XXe siècle (1999), En De plus, il est Grand-Croix de l’Ordre Royal du Mérite Sportif (novembre 2001), décoration dont il a huit médailles (deux d’or, une d’argent et cinq de bronze), a Cruz de Cisneros et Isabelle la Catholique. En Cantabrie, ils lui ont décerné la médaille d’or de l’exploit sportif (décembre 1996), le chantier naval préféré des hommes (juin 1997) et le meilleur athlète de ’73. Le conseil municipal de Madrid lui a décerné la médaille. Il est l’oncle des anciens basketteurs José Luis et Toñín Llorente et des anciens footballeurs Paco et Julio Llorente. La mort de Paco Gento survient deux jours après que le Brésilien Marcelo, selon les données du Real Madrid, soit un titre derrière l’Espagnol dans la liste des joueurs avec le plus de conquêtes. Selon des sources du club rapportées par EFE, leur propre record fait de Gento le footballeur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, avec un titre de plus (24) que celui enregistré dans toute autre base de données externe. Le Real Madrid a fait en sorte que Gento remporte six Coupes d’Europe, douze Ligues, une Coupe Intercontinentale, deux Coupes d’Espagne, deux Coupes latines et une Coupe du monde mineure, des titres qui ne comptent pas pour d’autres statistiques et qui conduiraient à Marcelo, À 23 ans, il est toujours pas à la recherche d’une légende. Ce Real Madrid. (c) Agence EFE