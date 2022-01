Quel piment ! chanteuse guatémaltèque Ricardo Arjona est à Antigua Guatemala pour s’entraîner pour le prochain tour du monde intitulé Noir et blanc. Nous vous disons tous les détails.

Via son réseau social, Arjona a partagé une vidéo dans laquelle on le voit dans l’une des plantations de café d’Antigua Guatemala et en arrière-plan d’une scène.

Ricardo Arjona fait des répétitions pour sa tournée en noir et blanc à Antigua Guatemala

Ricardo Arjona a partagé: «Avec l’odeur du café, à Antigua Guatemala et avec toute la joie du monde, plus de 50 personnes nous ont permis de faire une répétition depuis ma terre. La tournée BLACK AND WHITE partira d’ici vers l’Europe. La vie est à nouveau la vie».

Au cours de la vidéo, il commente également que: «Cela m’excite car c’est pour moi le meilleur café du monde. Celui du Guatemala est le meilleur café du monde. La répétition aura lieu au milieu d’une plantation de café et sur une scène que son équipe a installée dans la région.

Sur son compte Twitter, il a partagé une partie de sa visite au Guatemala via une courte vidéo dans laquelle on observe l’impressionnant volcan. Ses followers n’ont pas attendu sa réaction et ont immédiatement commenté les publications de la chanteuse.

En route pour la répétition générale #BlancoYNegroTour Savez-vous où nous sommes? pic.twitter.com/Iq4SrE7Ob4 – Ricardo Arjona® (@Ricardo_Arjona) 18 janvier 2022

La tournée mondiale de Ricardo Arjona, l’une des plus attendues

L’année dernière, Ricardo Arjona a annoncé qu’il reviendrait sur la scène mondiale avec son travail visite en noir et blanc, au cours de laquelle il visitera 25 pays européens répartis en Espagne, Italie, France, Suisse, Allemagne et Royaume-Uni, à partir de février 2022, en plus des pays d’Amérique latine comme l’Argentine, où 2 Movistar Arenas se sont vendus en quelques jours seulement .

Des portails comme Billboard décrivent le retour du Guatemala comme l’un des plus attendus de 2022. Nous sommes si fiers !

