La France lance une campagne sévère pour avertir du danger de secouer les bébés – 17/01/2022

Le gouvernement français a lancé lundi une impressionnante campagne de sensibilisation à danger de secouer bébé, car ils peuvent être tués ou laissés seuls graves conséquences sur la santé toute une vie en leur causant une traumatisme crânien accidentel.

« Arrêtez de secouer les bébés » comme l’un des points de départ des publicités télévisées dans lesquelles on entend un père hurler sur un bébé qui pleure de désespoir et qui finit par le secouer pour le faire taire.

Selon le gouvernement français, cette campagne vise à ouvrir les yeux des parents sur les dangers de secouer le petit, une pratique qui peut entraîner un syndrome de traumatisme crânien non intentionnel.

#StopShakenBaby | Chaque jour, les bébés sont victimes du syndrome du bébé secoué. Secouer un bébé est un abus qui peut être mortel Prévenir ce syndrome est une priorité que nous devons faire ensemble pour le bien de nos enfants — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) 17 janvier 2022

Selon les données officielles, 200 bébés en moyenne par an sont soumis à cette pratique violente en France. Une personne sur dix ne survit pas aux effets de ce type d’abus et celles qui survivent peuvent avoir de graves conséquences motrices et cognitives à vie. La plupart des cas surviennent chez les enfants de moins de 6 mois.

Cette Clinique Mayo aux États-Unis indique que « il . » syndrome du bébé secoué, également connu sous le nom de «traumatisme crânien brutal», «syndrome d’impact violent», «traumatisme crânien infligé» ou «syndrome de l’os du poignet», est une lésion cérébrale grave causée par des secousses violentes d’un nourrisson ou d’un tout-petit.

Le syndrome du bébé secoué détruit les cellules cérébrales de l’enfant et empêche le cerveau de recevoir suffisamment d’oxygène. Le syndrome du bébé secoué est une forme de maltraitance des enfants qui peut causer des lésions cérébrales irréparables ou la mort.