Tour d’horizon au rythme du cœur | L’amour sous toutes ses formes et sons

Premier dîner Au rythme du coeur longtemps et loin : le public passe beaucoup de temps à regarder le bateau de la famille Rossi en mer, jusqu’à ce qu’il commence enfin à entendre Emilia Jones fredonner Something’s Got A Hold On Me, d’Etta James. Actrice révélée par la série originale de Netflix Verrouiller et verrouiller, dont la voix n’est pas explorée dans les intrigues fantastiques et mystérieuses pour des raisons évidentes, a un talent naturel, mais il est surprenant qu’il n’y ait même pas un soupçon d’émotion de la part de son frère et de son père lorsque sa fille chante.

Naturellement, dans la scène suivante, on découvre que Ruby (Jones), 17 ans, est le seul membre de la famille qui n’est pas malentendant. Menant une vie relativement paisible, tiraillé entre l’école et le métier de pêcheur de son père, l’adolescent est l’autre traducteur officiel de Rossi, pratiquement son seul lien avec le monde extérieur.

Le premier tournant du scénario est survenu au moment où Ruby a décidé de s’inscrire au Glee Club de son lycée. Alliant l’utile à l’amusant, l’activité est un moyen de se rapprocher du garçon qu’elle aime, en plus de faire l’activité qu’elle a toujours aimée : chanter. Ironiquement, c’est là que le film commence à accélérer le rythme, mettant des tiques derrière l’oreille de chaque spectateur sur le malheur d’une fille magique du coin qui ne peut pas partager ses talents avec sa famille.

« Si j’étais aveugle, voudriez-vous peindre ? », demande sa mère dans une scène.

Au rythme du cœur : film acquis par Apple TV mais arrivant au Brésil via Amazon Prime Video (Image : Disclosure / Apple TV+)

C’est en suivant cette prémisse simple mais fantaisiste que la réalisatrice et scénariste Sian Heder transforme la routine d’une jeune fille peu attrayante en une histoire fascinante sur l’indépendance et la maturité. adaptation du français Famille Bélier (2014), les cinéastes rejettent tous les paradigmes qui pourraient rendre les films inutiles, emmenant le public dans un voyage captivant pour les yeux.

Il y a des clichés qui font Au rythme du coeur une caractéristique qui pourrait facilement captiver les fans d’intrigues pour adolescents : un béguin platonique pour le plus beau garçon de l’école, le meilleur ami confident, la figure de l’enseignant-mentor et même la fille invisible stéréotypée qui découvre qu’elle est une créature brillante. Tous ces éléments sont introduits avec beaucoup de soin et parsemés tout au long du scénario, mais grâce à Heder, ils ajoutent à l’intrigue plutôt qu’ils ne l’appauvrissent.

Le réalisateur, cependant, a récupéré précisément les erreurs et les défauts des longs métrages français originaux et a appris d’eux au lieu de livrer l’humble copie nord-américaine que nous en avons assez de voir depuis des années. L’idée de ce remake est en fait venue de Marlee Matlin (actrice dans .) Famille Bélier qui incarne ici Jackie, la mère de Ruby), dont la seule exigence est que tous les personnages sourds de la nouvelle version soient effectivement joués par des acteurs sourds – et c’est justement dans la simplicité de la représentation que Au rythme du coeur a remporté la livraison et toute l’attention du public.

Dans Rhythm of the Heart : « Si j’étais aveugle, voudriez-vous peindre ? » (Image : Divulgation / Apple TV+)

Emilia Jones a ici un sans faute, d’une sensibilité exemplaire. Cependant, il serait très injuste de ne pas souligner les performances de Matlin, Troy Kotsur (le père de Frank) et Daniel Durant (le frère de Leo), qui apportent une richesse et une spontanéité authentiques à des scènes qui, si jouées par des acteurs célèbres d’Hollywood, trébucheraient. dans un mélodrame inutile et redondant pour la situation présentée ici.

C’est dans cette simplicité que Heder veut raconter cette histoire, et cela se voit dans chaque détail montré à l’écran : que ce soit devant la caméra assis avec la famille à table, accompagnant Ruby à la maison sur son vélo ou le matin quand sa fille part. avec son père et son frère pour la pêche. Les cinéastes ici ne veulent pas utiliser la perte auditive comme un problème, quelque chose d’avilissant ; mais une limitation qui fait partie du quotidien et de la réalité de nombreuses personnes.

Tout cela se fait spontanément et naturellement donc il ne faut pas longtemps pour que le public s’habitue au fait que plus de la moitié des dialogues du film se font par signes.

Au rythme du cœur : l’actrice française d’origine a demandé à un acteur sourd de jouer le personnage (Image : Divulgation / Apple TV+)

Toujours en parlant de cette simplicité, Heder parvient à créer une histoire captivante pendant près de deux heures précisément à cause de la subtilité et de l’intelligence dans l’approche de ces éléments. Il n’y a pas d’histoire ici sur le chanteur le plus brillant de l’école, ou sur une famille découvrant le secret d’une pêche réussie ; Heder décompose la vie quotidienne de Rossi comme une seule unité, tout en traitant simultanément leurs personnages individuellement sans provoquer de voyage flamboyant particulier.

C’est tellement naturel qu’oublier la durée, le temps ou l’heure est inévitable, tout comme il est difficile de retenir ses larmes alors que le film atteint son paroxysme. Au rythme du coeur capable de résonner de près, même en suivant une histoire avec tant de singularités.

Au rythme du cœur : sur le lâcher-prise (Image : Divulgation / Apple TV+)

Prendre soin du travail vocal

Puisqu’il s’agit d’une intrigue sur la surdité, on espère qu’il y aura un travail minutieux sur la capture et le mélange des sons avec Au rythme du coeur. Et à cet égard, ce film ne déçoit pas.

Le directeur de la voix Paul Lucien Col est en grande partie responsable de cette partie, laissant sa marque à des moments clés qui ajoutent au récit : que ce soit lorsque le public a un avant-goût de ce que c’est que d’être à la place de Frank, Jackie et Leo dans la comédie musicale de Ruby ; lorsque les frères acceptent une invitation pour une simple bière au bar et ne parviennent pas à lire sur les lèvres de leurs pairs pour se conformer ou même lorsque, curieusement, la famille fait accidentellement beaucoup de bruit, mais empêche Ruby d’étudier.

Au rythme du cœur : une histoire future passionnante (Image : Document / Apple TV+)

C’est dans ces petits instants que le duo Lucien Col et le réalisateur Heder proposent des réflexions réfléchies sans tomber dans les mœurs superficielles de l’histoire nord-américaine. Au rythme du coeur (Où CODA, dans la langue d’origine, signifie enfants d’adultes sourds) est un film sur la maturité, l’appropriation et l’indépendance qui est raconté d’une manière engageante qui se termine avec beaucoup d’émotion.

Au rythme du coeur disponible en Amazon Prime Vidéo.