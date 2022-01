Décision attendue : combien de supporters sont autorisés dans le stade pour l’EM ?

Le cabinet bavarois tient une réunion ce vendredi et lors de sa prochaine conférence de presse, il pourrait bien répondre à la question qui préoccupe de nombreux fans de sport : les spectateurs seront-ils autorisés à assister aux quatre matchs du Championnat d’Europe sur le site allemand de Munich ?

BR24 diffusera la conférence de presse en direct à partir de 12h25. L’opposition aura également son vote par la suite. Voici le flux en direct

Organisateurs et responsables de la ville assis sur des charbons ardents : Le 15 juin, l’Allemagne disputera son premier match de groupe aux Championnats d’Europe contre la France championne du monde, et au moins 14 500 spectateurs sont attendus dans l’arène de Fröttmaning. C’est ce qu’espère l’Union des associations européennes de football (UEFA). Il avait lancé le nombre approprié de billets parmi les parties intéressées.

Maire Dietl : « En attente des directives gouvernementales »

Le temps est très important, de plus il y a encore beaucoup de questions d’organisation qui doivent être résolues en fonction des résultats du conseil des ministres. « Nous avons préparé différents concepts d’hygiène et attendons maintenant quotidiennement les directives du gouvernement de l’État afin de pouvoir les mettre en œuvre », a déclaré la 3e maire de Munich, Verena Dietl (SPD/Volt), qui était pendant les vacances du maire Dieter Reiter (SPD). ) gérer une entreprise.

En fait, les mains des responsables de la ville et du comité d’organisation local sont toujours liées : la 12e loi bavaroise sur la protection contre les infections (BayIfSMV 12e) s’applique également à Munich jusqu’au dimanche 6 juin inclus. Il n’autorise que 250 spectateurs lors d’événements sportifs en plein air. Pour cette raison, le Bayern Munich n’est autorisé à faire la fête devant ce mini décor que le jour du dernier match de Bundesliga.

L’incident à Munich dure depuis moins de 30 jours

Il peut y avoir un peu plus de spectateurs en Allemagne contre la France à l’Allianz Arena (généralement 70 000 places dans les matches internationaux) – si le nombre de couronnes reste faible. « Il y a une belle opportunité », a déclaré le ministre bavarois de l’Intérieur Joachim Herrmann (CSU), que les trois matches de poule des 15, 19 et 23 juin et les quarts de finale du 2 juillet pourraient se dérouler devant des spectateurs.

Cependant, le nombre de téléspectateurs dépend du « développement ultérieur de la pandémie ». Il a choisi le dernier optimiste. Après cinq jours de moins de 35 incidents, le nombre de jeudi à Munich était inférieur à 30 pour la troisième journée consécutive.