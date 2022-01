Un jour comme aujourd’hui, le 19 janvier 1943, Janis Joplin. Le chanteur américain de rock et de blues est devenu une icône hippie et de la contre-culture dans les années 1960.

Et sans quitter le domaine de la musique, le 19 janvier également mais en 1946 une autre icône est née, Dolly Parton. Elle est considérée comme l’une des meilleures chanteuses de musique country et l’une des principales figures artistiques du genre. ‘Jolene’ ou ‘Here you come again’ sont quelques-uns de ses plus grands succès.

Voulez-vous en savoir plus? Trouver éphémérides 19 janvier et voyez ce qui s’est passé, qui est né et qui est mort un jour comme aujourd’hui. Aussi, ne manquez pas ce qui est célébré, les horoscopes et les saints d’aujourd’hui.

Que s’est-il passé le 19 janvier ?

1493: Le roi catholique Ferdinand et le roi Charles VII de France ont signé le traité de Barcelone dans lequel la France rendait les comtés de Roussillon et de Cerdagne à l’Espagne.

1806: Dans l’actuelle Afrique du Sud, les Britanniques occupent le cap de Bonne-Espérance.

1853: A Rome s’il joue l’opéra Il Trovatore de Giuseppe Verdi.

1880: Le Congrès des députés vote l’abolition de l’esclavage à Cuba.

1930: Walt Disney a créé la première version de la souris préférée du monde Mickey Mouse, sous le nom de Mortimer.

1966: En Inde, Indira Gandhi a été élue Premier ministre.

2006: Les États-Unis lancent la sonde New Horizons vers la planète naine Pluton.

2012: Les États-Unis ont fermé le site de transfert de fichiers Megaupload.

2012: La société historique Eastman Kodak a fait faillite.

2020: Au Chili, la tombe de l’auteur-compositeur-interprète Víctor Jara est vandalisée.

Qui est né le 19 janvier ?

1798: Auguste Comte, philosophe français

1809: Edgar Allan Poe, écrivain américain

1839: Paul Cézanne, peintre français

1899: Josep Tarradellas, homme politique.

1943: Janis Joplin, chanteuse américaine.

1946: Dolly Parton, chanteuse, actrice et compositrice américaine de musique country.

1963: Juantxu Olano, bassiste du groupe Platero y Tú.

1964: Ricardo Arjona, auteur-compositeur-interprète guatémaltèque.

1967: Javier Camara, acteur.

Qui est mort le 19 janvier ?

1874: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, écrivain allemand

1930: Frank P. Ramsey, mathématicien et philosophe britannique

1986: Enrique Tierno Galván, homme politique

1990: Osho, philosophe et mystique indien

2006: Wilson Pickett, chanteur soul américain.

2013: Ian Wells, footballeur anglais

2017: Miguel Ferrer, acteur américain

Que fête-t-on le 19 janvier ?

Aujourd’hui, samedi 19 janvier, jour San Remigio de Rouen et le bienheureux Marcelo Spinola.

Horoscope du 19 janvier

ceux nés le 19 janvier appartient au signe du zodiaque Capricorne.

Santoral 19 janvier

Aujourd’hui c’est Santa Raquel. Aujourd’hui également, 19 janvier, les personnes nommées baco, Basiano, Canuto, Germánico, Launomaro, Mario et Marta et leurs enfants (Audifax et Abaco), Pía, Ponciano, Remigio de Ruan célèbrent leur saint.