Macron présentera les priorités de la présidence française au Parlement européen

Strasbourg – Le président français Emmanuel Macron présentera aujourd’hui les priorités de la présidence française lors de la session plénière du Parlement européen (PE). Cela commence en janvier, en juillet la République tchèque prendra le relais de la France. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Conseil européen, Charles Michel, présenteront les conclusions du Conseil européen de décembre dans l’après-midi. Le Digital Services Act, la possibilité de renforcer les pouvoirs de l’Agence européenne du médicament (EMA) ou encore le débat sur les droits de l’homme sont également à l’ordre du jour.

Avant midi, le chef de l’Elysée abordera les priorités de la présidence française, qui a choisi « Relance, Pouvoir et Appropriation » comme principale devise du salaire minimum.

Les législateurs discuteront également de la loi sur les services numériques aujourd’hui. Un vote sur cette norme, qui vise à créer un espace numérique plus sûr, est prévu jeudi. Cette action vise principalement les grandes plateformes Internet, qui auront plus de responsabilité si elles sont approuvées et seront tenues responsables des algorithmes qu’elles utilisent.

Dans l’après-midi, les députés voteront pour prolonger le mandat des membres de la Cour des comptes européenne, dont Jan Gregor, qui a été nommé par la République tchèque.

Suite à l’accord d’octobre avec le Board, le PE devrait confirmer le renforcement des pouvoirs de l’EMA pour mieux gérer les futures crises sanitaires. L’EMA peut ainsi remédier plus efficacement aux pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux ou mieux intégrer les maillons de la chaîne d’approvisionnement. L’objectif est également une plus grande transparence dans l’enregistrement des médicaments.

Dans le bloc de l’après-midi, le PE discutera des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Elle se concentrera sur les violations des libertés fondamentales à Hong Kong, la situation au Kazakhstan et les événements politiques au Soudan.