Revue de presse 9 mars 2022 nin. Consultez le communiqué de presse d’hier, découvrez les informations les plus importantes de nin

Vous aimez les remises ?

Lisez les nouvelles les plus importantes plus facilement

Salle de presse 9.03 Znin: plus d’événements

Ci-dessous, nous présentons un autre article qui a attiré l’attention des lecteurs hier. Qu’est-ce qui est si important que vous ne pouvez pas en détourner les yeux ?

Les noms les plus rares de la province de Cujavie-Poméranie. Il s’agit d’une liste de noms qui se trouvent à la toute fin de la liste dans la base de données PESEL. Connaissez-vous le propriétaire de ce nom de famille unique ? Sur la base des données préparées par le ministère de la Numérisation, nous avons décidé de créer une liste contenant les noms de famille les plus rares de la province de Couïavie-Poméranie. Fait intéressant, seuls quelques résidents de notre province le portent. Vous voulez savoir si votre nom est l’un des plus rares ? Consultez notre liste!