Voici la bombe tsar, l’arme nucléaire russe la plus destructrice au monde

La bombe tsar est l’arme la plus puissante du programme nucléaire russe au XXe siècle, voici l’explication Bbc; De plus, cela fait partie de l’arsenal La Russie possède 5 977 armes nucléaires, selon un rapport de la Fédération des scientifiques américains.

Les experts expliquent que cet artefact sera plus puissant qu’une bombe atomique, car il libère de l’énergie par fission. « La bombe du tsar a dépassé la plus grande explosion faite par les États-Unis : la bombe à hydrogène de 15 mégatonnes » Castle Bravo « qui a explosé sur l’atoll de Bikini en 1954 », a-t-il déclaré. Bbc dans les mots cités par Nouvelles d’escargot.

Bbc a également signalé que La Russie révèle une vidéo avec une nouvelle image avec la « plus grande explosion » Qu’ont fait les humains sur cette planète ?

Selon le média, «l’agence d’État russe pour l’énergie atomique (Rosatom) a déclassifié le fragment vidéo de l’explosion de la« bombe du tsar », qui a été testée en octobre 1961, pendant la guerre froide.

« Le champignon atomique a atteint 64 kilomètres et s’est étendu sur près de 100 km, d’un bout à l’autre », a-t-il déclaré. Bbc sur la puissance de cette arme à l’époque.

La course aux armements nucléaires se réchauffe à nouveau lorsque le président russe Vladimir Poutine menace d’utiliser son arsenal face aux sanctions économiques imposées, après la résistance ukrainienne à l’invasion russe qui a débuté le 24 févrierse veut bref et efficace.

Toutes ces démonstrations de puissance nucléaire par la Russie montrent les nombreux scénarios possibles dans ce conflit avec l’Ukraine.

Même si l’Ukraine ne possède pas d’armes nucléaires, la crainte est que la Russie attaque et que l’OTAN, dont les membres en possèdent, réponde, ce qui déclenchera une troisième guerre mondiale, dont la principale est nucléaire.

Le scénario a été modélisé par un groupe de scientifiques de l’Université de Princeton. Au début, la guerre était menée entre les pays occidentaux et la Russie, mais, après le bombardement de grandes capitales européennes, le conflit s’est centré entre les États-Unis et la Russie.

Selon les experts, les cas d’Hiroshima et de Nagasaki, à partir de 1945, ne sont plus une référence fidèle car « Aujourd’hui, les bombes nucléaires sont plus sophistiquées et de plus en plus de pays disposent de ce type d’armes », a déclaré Diego Torres, professeur de physique nucléaire à l’Université nationale.

Il n’y aurait qu’avec les armes des États-Unis et de la Russie plus de 11 000 de ces armes dans le monde, selon les données de la Fédération des scientifiques américains, et « les plus modernes sont entre 20 et 30 fois plus puissantes que celles sur Hiroshima et Nagasaki », selon Tara Drozdenko, directrice du programme de sécurité mondiale à l’Union of Concerned Scientists.

Initiative contre la menace nucléaire montre que les grandes puissances mondiales sont chargées d’alimenter la liste des pays avec la présence d’armes nucléaires parmi votre arsenal de défense.

Russie

Le pays qui a décidé d’attaquer l’Ukraine le 24 février est le pays qui a le plus grand accès aux armes nucléaires de la planète, avec environ 6 370, bien qu’elles ne soient pas toutes utilisables.

En ce moment, Le géant eurasien possède environ 1 444 ogives nucléaires placées sur environ 527 missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à capacité nucléaire.

les états-unis d’Amérique

Bien sûr, l’ennemi naturel de la Russie ne pouvait pas être plus bas sur cette liste. Selon un communiqué de Le département d’État du pays compte actuellement environ 3 750 ogives nucléaires actives, en plus des 2 000 actuellement prêts à être démantelés.

Chine

La Chine occupe la troisième place avec 290 ogives, réparties sur 90 ICBM.

La France

Les pays européens ont également 290 ogives nucléaires.

grande Bretagne

Le voisin français dispose d’environ 225 ogives, qui sont considérées comme ayant une utilité stratégique.

Inde

Le géant asiatique possède entre 130 et 140 ogives dans son arsenal nucléaire.

Pakistan

Le Pakistan a un nombre qui varie entre 90 et 110 ogives.

