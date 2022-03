En Allemagne et en France, les yachts des oligarques russes Usmanov et Sechin ont été saisis

Berlin/Paris – Les autorités allemandes ont confisqué le mégacht du milliardaire russe Alisher Usmanov pour un coût de 600 millions de dollars (13,8 milliards de couronnes). Ils l’ont fait après que l’Union européenne a ajouté lundi des oligarques liés au Kremlin à sa liste de sanctions suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le magazine Forbes a rapporté mercredi en référence aux sources d’information. Les autorités françaises aujourd’hui signalé confiscation du paquebot de croisière patron de la compagnie pétrolière Rosneft Igor Sechin, dont les biens font également l’objet de sanctions.

L’Usman Dilbar, long de plus de 150 mètres, est en cours de rénovation au chantier naval Blohm + Voss de Hambourg depuis fin octobre. Selon des sources de Forbes, le gouvernement allemand a confisqué le yacht et les employés du chantier naval ne sont pas allés travailler mercredi. Blohm + Voss et Usmanova n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Usmanov a acheté le navire en 2016, prétendument pour 600 millions de dollars. Le constructeur naval allemand Lürssen, qui a mis 52 mois à le construire, a décrit le navire comme « l’un des plus complexes et des plus exigeants jamais construits, tant en termes de taille que de technologie ».

Pesant près de 16 000 tonnes, c’est le plus grand yacht à moteur du monde, généralement piloté par un équipage de 96 personnes. Dilbar possède la plus grande piscine jamais installée sur un bateau de croisière, ainsi que deux aires d’atterrissage pour hélicoptères, un sauna, un salon de beauté et une salle de sport. Les 12 appartements peuvent accueillir jusqu’à 24 personnes.

Le yacht fait partie des actifs de plusieurs milliards de dollars d’Usman, qui comprennent des participations dans Metalloinvest, le géant minier et sidérurgique et la société d’électronique grand public Xiaomi, ainsi que de petites participations dans des sociétés de télécommunications, minières et médiatiques. Usmanov possède également de vastes biens immobiliers en Angleterre, à Munich, à Lausanne, à Monaco et en Sardaigne. Depuis 2018, il détient une participation de 30% dans le club de football londonien Arsenal.

Usmanov n’est pas le seul milliardaire russe à posséder un yacht géant. Forbes et l’expert en valorisation VesselsValue en suivent 32. Dans le même temps, Ousmanov n’est pas le seul oligarque russe à être touché par les sanctions occidentales. Outre lui ou Sečin, ils impliquent également Nikolaje Tokarev, directeur de la société pétrochimique Transneft, le milliardaire Pyotr Aven et le banquier Mikhail Fridman.

Selon le gouvernement français, Igor Sechin, décrit comme un proche allié du président russe Vladimir Poutine, a désormais perdu son yacht. Selon un communiqué du ministère des Finances, son navire Amore Vero (italien pour True Love) a été saisi ce soir par les douaniers français au chantier naval de La Ciotat près de Marseille. Le yacht de 86 mètres de long est là depuis le 3 janvier pour des réparations, et au moment de l’inspection, il a été signalé que des préparatifs étaient en cours pour naviguer à l’avance.

L’UE et Usman ont été frappés par des sanctions de l’UE lundi. Dans une déclaration publiée sur le site Internet de la Fédération internationale d’escrime (FIE), dont il est président, Usmanov a par la suite qualifié le gel des avoirs d’injuste. Vingt-sept personnes lui auraient imposé des sanctions pour fausses accusations et diffamation portant atteinte à son honneur, sa dignité et sa réputation. Après l’imposition des sanctions, Usmanov a démissionné de son poste de président de la FIE.

Le département américain de la Justice a annoncé mercredi avoir mis en place une unité spéciale appelée KleptoCapture pour surveiller le respect des sanctions contre les oligarques russes.

Cinq navires de croisière d’oligarques russes sont actuellement amarrés ou naviguent dans les eaux maldiviennes, a rapporté Reuters, citant des données sur les mouvements de navires. Une nation insulaire de l’océan Indien n’a pas de traité d’extradition aux États-Unis.