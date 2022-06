Réunion du Conseil ECOFIN 17 juin 2022 | 2022

La réunion des ministres des Finances de l’Union européenne se tiendra à Luxembourg le vendredi 17 juin. Le chef de la délégation tchèque était le ministre des Finances Zbyněk Stanjura. Les principaux sujets de discussion étaient les nouvelles ressources budgétaires de l’UE, les instruments de relance et de résilience, ainsi que les recommandations par pays pour les politiques économiques et budgétaires.

Les ministres discuteront des progrès réalisés dans la mise en œuvre du système lors du Conseil ECOFIN nouvelles ressources propres du budget de l’UE. Le but de cette proposition est de fournir des fonds pour couvrir les coûts associés au règlement de l’instrument UE de nouvelle génération (NGEU) et le financement du Fonds social pour le climat.

Dans le domaine de la fiscalité, la présidence française cherchera à parvenir à un accord unanime sur la proposition orientations sur l’imposition minimale des sociétés multinationalesdont l’objet est de mettre en œuvre une partie importante du dit deuxième pilier accord international atteint par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’imposition effective minimale des grands groupes multinationaux dans le cadre juridique de l’UE.

L’élément suivant est la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismequi devrait approuver un rapport d’étape résumant les progrès réalisés dans la discussion des propositions législatives de juillet 2021 sous la présidence française.

Le Conseil ECOFIN aura également un ordre du jour régulier consacré à la reprise économique post-pandémique à travers application Outils de récupération et de résilience (FRR). Les ministres seront informés de l’état actuel de la mise en œuvre de l’instrument pour la reprise et la résilience dans le cadre de l’initiative REPowerEU et en même temps devrait approuver le plan de relance national polonais.

Ensuite, les ministres discuteront de la soi-disant Semestre européen, qui fournit un cadre pour la coordination des politiques économiques et budgétaires dans l’UE. Une partie importante du cycle annuel du Semestre européen est Recommandations du Conseil pour chaque État membre de l’UE concernant leur programme de stabilité et de convergence actualisé. Compte tenu de la situation actuelle, les recommandations de cette année sont également consacrées au secteur de l’énergie. Le projet de recommandations de la Commission a été publié le 23 mai et est désormais soumis à l’approbation des ministres.

Le conseil ECOFIN discutera également Rapport de convergence de la Commission et de la Banque centrale européenne sur l’élargissement de la zone euro, qui évalue les progrès des pays n’appartenant pas à la zone euro dans la préparation de l’adoption de l’euro au cours des deux dernières années. Il sera laissé au ministre pour adoption recommandations sur la proposition de la Commission relative à l’adoption de l’euro par la Croatie. L’adoption de l’euro par la Croatie sera ensuite également discutée au niveau du Premier ministre par le Conseil européen de juin.

Le conseil ECOFIN sera précédé d’une réunion Eurogroupe inclusqui aura lieu le 16 juin. Les ministres discuteront des préparatifs du sommet de la zone euro de juin, tout en discutant d’un projet de plan de travail pour finaliser l’union bancaire.

Elle s’est déroulée en marge du Conseil ECOFIN du 17 juin Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement.

La prochaine réunion du Conseil ECOFIN aura lieu pendant la présidence tchèque du Conseil de l’UE le 12 juillet 2022 à Bruxelles.