CEZ deviendra propriétaire à 100% de Skoda JS sous sanctions anti-russes

La société par actions koda JS est l’une des principales sociétés européennes d’ingénierie et de production ayant une expérience dans la construction et l’entretien de centrales nucléaires. L’histoire de KODA JS aujourd’hui commence en 1956. Depuis lors, il a opéré sur le terrain en continu. Au cours de son existence, la société a fourni des unités d’investissement, des équipements et des services pour des centrales nucléaires, des réacteurs de recherche et des installations de stockage de combustible usé en Europe centrale et orientale, en Scandinavie, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche, en Finlande, en Belgique, en Chine, en Arménie. .. et d’autres pays. .

koda JS a fabriqué et livré 21 réacteurs nucléaires entièrement équipés VVER 440 et trois réacteurs VVER 1000. Depuis les années 1990, koda s’est également concentré sur les marchés et technologies occidentaux. Elle coopère avec les plus grandes entreprises mondiales dans le domaine. Actuellement, l’ingénierie, la production et les services ont une part égale dans les ventes de l’entreprise, avec environ la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise provenant des exportations. La société réalise des ventes annuelles d’environ 3,5 à quatre milliards de couronnes. Elle réalise près de la moitié de ses ventes à l’export d’équipements et de services. Elle emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés.