Bernard a dépassé le but, mais la victoire dans le temps additionnel a été prise par la France – T sport – Télévision tchèque

La France, qui après la relégation en 2019 est entrée dans l’élite avec l’Autriche en remplacement des équipes éliminées par la Russie et la Biélorussie, s’est améliorée après le quatrième match à cinq points et est cinquième du groupe A. L’Italie est avant-dernière après avoir décroché le premier points.

« C’est un plaisir d’être à ce poste. Personne ne veut jouer défendre le match. Nous pouvons nous sentir plus détendus maintenant. Nous avons encore une chance de nous battre en quart de finale, donc nous allons essayer de gagner le plus de matchs possible et de faire de notre mieux. vous pouvez », a déclaré l’attaquant français Louis Boudon.

« Nous nous sommes sentis mal. Nous avons pris les devants pendant 59 minutes, puis tout s’est retourné. C’était difficile. Nous avons eu des occasions et eux aussi. C’était un match égal. Malheureusement, cela s’est passé comme ça », a déclaré le défenseur italien Alex Trivellato. .

Les Italiens ont posé une menace sérieuse pour la première fois à la 7e minute, mais le tir de Gios a manqué. En revanche, Chakiachvili Llorc tente, mais Bernard intervient. L’Italie s’est défendue sur le penalty de Gios et la France a défendu l’expulsion de Fabre. A la 14e minute, il pousse Buysse par KO sur un coup de Miglioranzi. A 14h42, alors que Spornberger était sur le banc, Frigo est passé. Il a fait tomber la rondelle de Chakiachvili et a déjoué le gardien Buysse d’un coup droit.

Dans le jeu de pouvoir en cours, les Français n’ont pas réussi à le réparer. Bernard n’a pas battu Fleury par hasard et Rech a construit un but. Avant la première mi-temps, il a su revenir après la passe de Frig avec un tir du virage de Petan.

En seconde période, l’Italie n’a pas réussi le penalty de Chakiachvili. À la 27e minute, Bernard n’a pas battu Rech et lors de la suspension ultérieure de Spornberger, Simon Kostner aurait pu marquer un autre but plus faible, mais il n’a pas réussi à battre Buysse. Le gardien italien, quant à lui, a géré le tir d’Auvitu. Fleury a eu une nouvelle chance après avoir survécu à l’affaiblissement d’Auvit, et ni Leclerc, ni Bertrand, ni Rech ne l’ont fait.

A la 45e minute, en revanche, Mantenuto a pu amplifier l’expulsion de Texier, et l’Italie n’a pas profité d’un nouvel avantage numérique après la faute de Gallet. La France a continué à brûler ses chances jusqu’à la fin, lorsque les anciens joueurs de Kladno, Sparta et Pardubice, le capitaine Fleury Sacha Treille, ont couru devant le tir en avantage numérique du capitaine Fleury.

Dans le temps supplémentaire, il a remporté la puce de Tom Bozon au fond du filet et Gallet a dirigé le ballon d’une position entre les cerceaux dans le coin supérieur droit du temple italien après sa passe.