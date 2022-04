Radiographie des blessés du Bataclan à vendre. Les chirurgiens font face à des poursuites

Le chirurgien orthopédiste Emmanuel Masmejean, qui exerce à l’hôpital général Georges Pompidou à Paris, tente de vendre une radiographie d’une femme abattue au Bataclan comme une œuvre d’art. Il n’avait pas le consentement des malades ou des hôpitaux parisiens. L’affaire a été signalée pour la première fois par le serveur d’enquête français samedi Rubrique média.

La radiographie montre l’avant-bras, qui contient une balle Kalachnikov. Des chirurgiens ont tenté de le vendre 2 446 euros (environ 60 000 couronnes) sur le site OpenSea, spécialisé dans la vente d’images numériques appelées NFT (unmistakable tokens).

Le chef de l’hôpital public de Paris a qualifié les actions de Masmejean de « scandaleuses » et « moralement inacceptables ». Il a confirmé sur Twitter qu’un rapport pénal et professionnel serait déposé auprès du chirurgien.

« Cette action va à l’encontre des bonnes pratiques professionnelles, menace le secret médical et va à l’encontre des valeurs de l’AP-HP (Hôpital de Paris) et du service public », a déclaré Hirsch dans un rapport au personnel hospitalier, qu’il a publié sur Twitter.

Masmejean a avoué son crime. Interrogé par Mediapart, il a précisé qu’il le faisait dans un « but pédagogique » et pour « susciter l’intérêt des gens ». Il a ajouté qu’il considérait rétroactivement la vente de radiographies comme une « erreur » et regrettait de ne pas avoir demandé le consentement du patient. Selon ses propos, il a ensuite retiré l’offre. Pourtant, selon l’agence AFP, le film était aussi sur la toile dimanche.

Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur notre colère, je partage précisément le message que j’ai envoyé ce soir au reste du monde@APHP pic.twitter.com/VLbfICPuhc – Martin Hirsch (@MartinHirsch) 22 janvier 2022

L’identité de la femme est inconnue. Les chirurgiens ont déclaré qu’il s’agissait d’une jeune femme dont le petit ami était mort dans un attentat terroriste contre la salle de concert du Bataclan. Le Club de Paris a été l’un des endroits où des terroristes qui ont rejoint le soi-disant État islamique ont attaqué le 13 novembre 2015. Ils ont tué 130 personnes à cette époque.

Selon la description de Masmejean sur le site Web d’OpenSea, le patient avait une « fracture ouverte au bras gauche avec les restes d’une balle de Kalachnikov dans les tissus mous ». Masmejean, chirurgien respecté, professeur et spécialiste des blessures à la main, écrit qu’il a personnellement opéré cinq victimes de l’attaque du Bataclan.

Les gestes du chirurgien selon le quotidien français Sud-ouest il a également condamné les associations qui ont soutenu les victimes de l’attentat du Bataclan. Life for Paris a déclaré qu’il était « victime de l’attaque, maintenant aussi victime de la stupidité et de la cupidité d’un » médecin « qui semble avoir oublié le code de conduite et semble manquer même du jugement et de l’empathie les plus élémentaires. »

L’Association pour la fraternité et la vérité a par la suite qualifié les actions de Masmejean de « dégoûtantes » sur Twitter. Il a ajouté qu’il était « unique et ne représente pas le travail des professionnels de santé de l’AP-HP, en qui nous avons pleinement confiance ».