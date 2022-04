Laetitia Colombani : « Mon roman est un hommage à l’éducation » | culture et divertissement

Laetitia Colombani de France a décidé de quitter le cinéma et de passer à des projets plus personnels. Le changement de cap a bien sûr abouti à « La Trenza », l’un des livres français les plus vendus de ces dernières années, qui allait bientôt être adapté en film et en suite tout juste publiée avec « Le Vol du cerf-volant ».

Le livre, qui sera publié en espagnol jeudi prochain, suit les aventures de la fille de l’un des protagonistes de son premier roman, qui, réalisant le rêve de sa mère, peut enfin aller à l’école.

« Je vois ce livre comme un hommage à l’éducation. Évidemment, nous ne naissons pas tous avec les mêmes opportunités, mais l’éducation peut offrir des opportunités à ceux qui sont nés sans elles. Et c’est vrai que dans notre pays, parce que c’est obligatoire, on a tendance à oublier que tout le monde ne peut pas » aller à l’école, a déclaré Colombani dans une interview à l’EFE.

C’est justement le succès inattendu de « La Trenza » qui a permis à Colombani, la fille de l’instituteur née à Bordeaux en 1976, d’apprendre cette nouvelle histoire, à partir d’un des témoignages qu’elle a reçus de ses lecteurs.

Un professeur français basé en Inde l’a contacté après la lecture de son livre pour se confronter à une vision d’un pays que Colombani décrit comme un « monstre à deux têtes » : « Il cache le majestueux et le terrifiant ».

«Enseignant à la retraite, cet homme est allé en Inde pour créer une école pour les enfants intouchables. Il m’a invité à lui rendre visite et à rencontrer les enseignants et les enfants. J’ai passé du temps avec eux et quand je suis revenu, il m’a semblé clair que je devais raconter l’histoire, transformée en fiction. »

Ainsi, son professeur de français devient l’enseignante de son roman pour recréer la relation qui existe entre trois femmes d’âges différents et d’expériences si éloignées qui seront unies dans la tâche d’affronter les injustices qu’elles vivent.

ÊTRE OPTIMISÉ EN INDE

Le livre se lit avec la même agilité qui pourrait expliquer le succès de « La Trenza », avec son intrigue simple mais engageante, ses personnages charmants et ses nombreuses scènes tirées de la réalité.

« J’ai toujours été du côté de l’optimisme parce que c’est nécessaire. Il faut garder espoir, mais c’est vrai que l’Inde est un pays tellement immense que des initiatives comme la création d’écoles pour les intouchables sont énormes et petites à la fois », commente l’auteur sur les sentiments de frustration qui ont emporté son livre.

« Sauver quelques enfants ne signifie pas sauver des millions de personnes qui n’ont pas accès à l’école », admet-il.

Sa protagoniste, Léna, une enseignante qui quitte la France pour tenter de surmonter un drame personnel, devra faire face à une série d’obstacles pour ouvrir son école à une caste intouchable, mais même comme elle le fait, elle doit apprendre à regarder ses filles quitter l’école. écoles, classes pour répondre aux besoins des familles.

« Les personnes que j’ai rencontrées en Inde qui ont créé ces initiatives sont toujours tiraillées entre la joie d’être utile et le sentiment d’impuissance face à toute cette misère, impossible à voir au final. C’est difficile d’être vraiment optimiste en allant en Inde », a-t-il déclaré.

Colombani rappelle que derrière les bienfaits que le tourisme a laissés dans ce pays et les merveilles que peuvent contempler les étrangers, d’autres se cachent l’extrême pauvreté, les mariages forcés, le meurtre des femmes, et la marginalisation hiérarchique de la société.

L’auteur travaille actuellement sur son quatrième roman, qui sera interrompu cette année par le tournage de « La Trenza », qu’il dirigera et qui sera tourné dans la production principale entre l’Inde, la France et le Canada.

« J’ai écrit l’histoire dans un livre parce que je pensais avoir plus de liberté pour la raconter et plus d’intimité. Je pensais que c’était un film international et complexe, mais quand le livre est sorti j’ai eu une quinzaine de producteurs qui m’ont contacté pour l’adapter. … Quelle surprise de trouver un producteur aussi enthousiaste », a déclaré le cinéaste, qui veut malgré tout se plonger prochainement dans son prochain roman.

Maria D. Valderrama