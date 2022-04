Comprendre l’élection présidentielle en France. Voici les cinq informations les plus importantes

Le président sortant était en tête dans tous les sondages du premier tour, mais ses récents gains dans les sondages d’opinion commencent à diminuer. Mais Marine Le Pen a gagné

Alors que l’intérêt pour la campagne électorale n’est pas moindre que les années précédentes, plus d’électeurs que jamais ont déclaré qu’ils avaient l’intention de rester chez eux le jour du scrutin.

La consolidation des votes conservateurs et d’extrême droite et le nombre élevé d’abstentions pourraient être une recette pour surprendre

Vous pouvez suivre les informations sur la défense de l’Ukraine 24 heures sur 24 sur notre site Web CONNEXION DIRECTE

Des informations plus importantes peuvent être trouvées sur la page d’accueil d’Onet. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles importantes – abonnez-vous notre bulletin

Article original sur le site POLITICO.eu

Le compte à rebours de la plus grande élection européenne de cette année est en cours. Le 10 avril, les électeurs français se rendront aux urnes pour décider s’ils confient à Emmanuel Macron un second mandat de cinq ans à la présidence. Les sondeurs locaux interrogent quotidiennement le public, produisant de grandes quantités de données qui, lorsqu’elles sont combinées, fournissent un aperçu irremplaçable du résultat probable d’une élection – et montrent s’il existe encore des « jokers » potentiels qui pourraient semer la confusion. Les journalistes et analystes de POLITICO ont suivi tous les sondages, ce qui a permis de dresser une liste des cinq points préélectoraux les plus importants.

Les données de participation électorale pour les premier (10 avril) et deuxième (24 avril) tours de scrutin montrent une ligne de tendance très claire pour le candidat tête de liste. Les deux candidats les mieux classés au premier tour passeront au second tour, qui aura lieu deux semaines plus tard. Macron, le président sortant, a été en tête de toutes les élections du premier tour.

Mais, mais, mais… la récente flambée des sondages d’opinion commence à s’estomper et Marine Le Pen, candidate d’extrême droite du Front national, a pris le relais de son récent rival (également rédacteur en chef de droite) Eric Zemmour, qui sa campagne semble s’estomper. L’avance globale de Macron est donc légèrement réduite.

Actuellement, les données de POLITICO montrent que Macron peut compter sur 27 % au premier tour, et Marine Le Pen recevra 22 %. voix. Jean-Luc Mélenchon est dernier sur le podium avec 16 %. Support. Le susmentionné Zemmour a clairement perdu ces derniers mois et actuellement seulement 10% de la volonté de voter pour sa candidature est exprimée. France. Juste derrière lui avec 9 %. Valérie Pécresse du Parti républicain conservateur a trouvé des appuis.

Essayer de savoir ce qui préoccupe les électeurs avant une élection et quels problèmes clés les motivent à voter pour un candidat particulier peut être difficile à quantifier. Souvent, les réponses dans les sondages dépendent fortement de la formulation de la question. Les électeurs français ont donné des réponses très différentes lorsqu’on leur a demandé d’identifier a) les plus grands défis auxquels le pays est confronté et b) les problèmes les plus importants pour eux avant de voter.

Il est généralement admis que l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une menace pour la sécurité et la stabilité, c’est pourquoi cette question est classée prioritaire parmi les défis auxquels la France est confrontée – et l’histoire montre qu’elle s’est rangée du côté des présidents en exercice, en particulier ceux qui ont tenté, mais sans succès, de convaincre le président russe par Vladimir Poutine, afin qu’il ne déclenche pas une guerre. Cependant, les questions nationales, telles que l’économie – en particulier la hausse du coût de la vie – et les questions sociales, ont occupé le devant de la scène lors de l’élection présidentielle.

Parmi les sujets les plus importants, la France pointe, entre autres, l’environnement, la santé, l’immigration et l’égalisation des salaires.

Le reste de l’article sous le matériel vidéo:

Alors que l’intérêt pour les campagnes électorales n’est pas moindre que les années précédentes, plus d’électeurs que jamais ont déclaré qu’ils avaient l’intention de rester chez eux le jour du scrutin. Le taux de participation le plus bas au premier tour de ces dernières années était de 71,6 % en 2002, aidant le candidat d’extrême droite Jean-Marie Le Pen dans sa bataille avec Jake Chirak.

Il semble que les électeurs français ne se soient pas désintéressés de la politique ou des élections, mais les sondages montrent que le taux de participation au premier tour des élections du 10 avril sera à un niveau record. 72% – ce pourcentage de répondants a déclaré être intéressé par l’élection présidentielle de mars 2022.

Cependant, on s’attend actuellement à ce que, malgré l’intérêt pour l’élection présidentielle, un maximum de 69 % participera à l’élection. citoyens éligibles.

Alors que les résultats des sondages suggèrent que la rivalité de Macron est terminée, il est peut-être trop tôt pour exclure complètement la possibilité d’un échec.

Les partisans du candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon semblent incertains pour qui ils voteront au second tour, si – ce qui semble probable – leur candidat est éliminé au premier tour.

(Actuellement, 31 % des électeurs de Mélenhon disent qu’ils voteront pour Macron, 21 % pour Le Pen, et 48 % sont indécis – ndlr).

De plus, les voix consolidées des conservateurs et de l’extrême droite et le nombre élevé d’abstentions peuvent être une recette pour surprendre.

Jusqu’à présent, il semble que Macron affrontera Le Pen le 24 avril au second tour de l’élection, qui sera une répétition de l’élection de 2017. Les sondages suggèrent que le résultat sera probablement le même.

Macron semble avoir une avance sûre dans tous les scrutins de second tour, quel que soit son adversaire.

Macron mène 54-46 (pourcentage – ndlr) de Le Pen, 64-36 avec Pécresse et 60-40 avec Mélenhon.

Montage : Konrad Mzyk

Merci d’être avec nous. Abonnez-vous à la newsletter Onet pour recevoir nos contenus les plus précieux.

Date de fabrication: Hier, 12:29