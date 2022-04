L’ouragan Ortrud balaie la Suisse avec la force d’un ouragan – TOP ONLINE

La carte des vents est redevenue du rouge au violet, a rapporté Meteonews Suisse vendredi après-midi via le service de messages courts Twitter. MétéoSuisse a également signalé un « gros » risque de vent sur le versant nord des Alpes.

Dans la soirée du vendredi au samedi, MétéoSuisse prévoit des vents de pointe jusqu’à 100 km/h dans les endroits dégagés des plaines, jusqu’à 120 km/h au-dessus de 600 mètres d’altitude et des vents de pointe jusqu’à 150 km/h sur 1500 mètres. Selon les estimations, il sera le plus fort entre minuit et 4h du matin.

Ortrud est une tempête qui se produit à plusieurs reprises pendant les mois d’hiver, écrit Meteonews. La force de la tempête serait due à des vents de 118 km/h.

Risque d’avalanche élevé

En raison des conditions météorologiques actuelles, le danger d’avalanches augmente. Pour samedi, le deuxième niveau de danger d’avalanche le plus élevé se situait dans les sous-murs occidentaux à la frontière avec la France et dans le nord du Valais. Dans la région alpine profonde des Grisons et dans certaines parties du Valais, la structure de la couverture de neige sur les versants nord est faible et des fissures sont possibles dans la couverture de neige profonde, a annoncé l’Institut de recherche sur la neige et les avalanches.