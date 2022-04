Qui gagne de l’argent avec la blockchain, la technologie derrière les crypto-monnaies et NFT – poca Negócios

+



S’il y a un gestionnaire Capital de démarrage qui a mis la puce ? chaîne de blocs est California Coinbase Ventures. L’année dernière, elle a investi dans 16 entreprises qui utilisent cette technologie. Toutes apparaissent dans le dernier classement de CBInsights – les entreprises les plus prometteuses de 2022 dans le monde de la blockchain. Ensemble, ils ont levé 17,1 milliards de dollars auprès d’investisseurs. Le segment le plus représenté est celui qui développe l’infrastructure blockchain. Puis vinrent les portefeuilles numériques et les jeux et NFT.

Sur les 30 les plus capitalisés, seuls quatre n’ont pas rejoint le club des licornes sélectionnés. Et il y a trois décacornes dans le groupe : Alchemy, avec une valorisation de 10 milliards de dollars ; OpenSea, avec 13 milliards de dollars ; et FTX, la plus importante par capitalisation, avec 32 milliards de dollars américains. Ce dernier, qui achète et vend des crypto-monnaies, et Nydig, qui fournit des services cryptographiques, sont ceux qui attireront le plus d’investisseurs en 2021 – tous deux levant 1 milliard de dollars cette année-là. Près de 60% des startups ont dépassé le tour d’investissement moyen (séries B ou C). Et 18%, malgré tant de bruit, en est encore à ses débuts.

BLOC DE CONNEXION

Découvrez ce qu’ils sont, ce qu’ils font et où se trouvent les entreprises les plus capitalisées de ce segment

VALEUR ENREGISTRÉE PAR PAYS :

Canada: 665 millions de dollars

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE: 9,5 milliards de dollars

Mexique: 315 millions de dollars

Bahamas : 1,8 milliard de dollars

Anglais: 491 millions de dollars

Suisse: 245 millions de dollars

L’Autriche: 497 millions de dollars

France: 1,2 milliard de dollars américains

Malte: Non communiqué

Israël: 168 millions de dollars

Inde: 300 millions de dollars

Hong Kong: 328 millions de dollars

Pays du siège de la société : Canada

compagnie de licorne : Laboratoire soigné

Secteur: Jog et NFT

Combien vous gagnez : 665 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Nydig

Secteur: Services cryptographiques institutionnels

Combien vous gagnez : 1,3 milliard de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Forte

Secteur: Jog et NFT

Combien vous gagnez : 910 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : paiement mensuel

Secteur: Paiement

Combien vous gagnez : 555 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : BlockFi

Secteur: Services cryptographiques institutionnels

Combien vous gagnez : 513 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Celsius

Secteur: service de cryptage

Combien vous gagnez : 779 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

Société Décacorn : Alchimie

Secteur: Infrastructure de chaîne de blocs

Combien vous gagnez : 545 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : ancre numérique

Secteur: portefeuille numérique

Combien vous gagnez : 487 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : pacho

Secteur: portefeuille numérique

Combien vous gagnez : 535 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

Société Décacorn : pleine mer

Secteur: Jeux et NFT

Combien vous gagnez : 425 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Bloc démon

Secteur: Infrastructure de chaîne de blocs

Combien vous gagnez : 402 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Faucon X

Secteur: Services cryptographiques institutionnels

Combien vous gagnez : 277 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Gémeaux

Secteur: Acheter et vendre des crypto-monnaies

Combien vous gagnez : 400 millions de dollars américains

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Actif numérique

Secteur: Infrastructure de chaîne de blocs

Combien vous gagnez : 262 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Analyse de chaîne

Secteur: Sécurité et réglementation

Combien vous gagnez : 367 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : mythe

Secteur: Jeux et NFT

Combien vous gagnez : 260 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : Système d’approbation

Secteur: Infrastructure de chaîne de blocs

Combien vous gagnez : 283 millions de dollars

Pays du siège de la société : les états-unis d’Amérique

compagnie de licorne : ImpôtBit

Secteur: Sécurité et réglementation

Combien vous gagnez : 236 millions de dollars

Pays du siège de la société : Mexique

compagnie de licorne : Nom

Secteur: Acheter et vendre des crypto-monnaies

Combien vous gagnez : 315 millions de dollars

Pays du siège de la société : Bahamas

Société Décacorn : Nom

Secteur: Acheter et vendre des crypto-monnaies

Combien vous gagnez : 1,8 milliard de dollars

Pays du siège de la société : Anglais

Société Licorne: Blockchain.com

Secteur: Acheter et vendre des crypto-monnaies

Combien vous gagnez : 491 millions de dollars

Pays du siège de la société : Suisse

Société: Seba

Secteur: service de crypto-monnaie

Combien vous gagnez : 245 millions de dollars

Pays du siège de la société : L’Autriche

compagnie de licorne : bitpanda

Secteur: Acheter et vendre des crypto-monnaies

Combien vous gagnez : 497 millions de dollars

Pays du siège de la société : France

compagnie de licorne : Très rare

Secteur: Jeux et NFT

Combien vous gagnez : 737 millions de dollars

Pays du siège de la société : France

compagnie de licorne : registre

Secteur: portefeuille numérique

Combien vous gagnez : 466 millions de dollars

Pays du siège de la société : Malte

Société: Binance

Secteur: Acheter et vendre des crypto-monnaies

Combien vous gagnez : Non communiqué

Pays du siège de la société : Israël

Société: Starware

Secteur: Infrastructure de chaîne de blocs

Combien vous gagnez : 168 millions de dollars

Pays du siège de la société : Inde

compagnie de licorne : CoinSwitchKuber

Secteur: Acheter et vendre des crypto-monnaies

Combien vous gagnez : 300 millions de dollars

Pays du siège de la société : Hong Kong

compagnie de licorne : ambre

Secteur: Services cryptographiques institutionnels

Combien vous gagnez : 328 millions de dollars

* Le terme licorne est donné à une entreprise d’une valeur de 1 milliard de dollars, et un décacorne est une entreprise qui a une valeur marchande de 10 milliards de dollars ou plus

Police : CBInsights