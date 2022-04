Jorge Sampaoli a été victime de mèmes après la défaite de Messi face au PSG

jorge sampaoli Il a été l’une des principales figures du clou du spectacle lors de la défaite de l’Olympique de Marseille lors de son passage au Paris Saint-Germain au Parc des Princes et a été ridiculisé par les supporters.

Un stratège argentin devenu entraîneur L’Argentine à la Coupe du monde 2018 en Russie Il n’avait pas la meilleure image pour les fans de l’équipe nationale et a fini par devenir le centre du mème après la défaite de son équipe en Ligue 1 contre l’équipe où jouait Lionel Messi.

Grâce à leurs profils Twitter, les fans de Argentine et France Ils montrent un manque de proximité avec l’entraîneur de 62 ans qui est deuxième du tableau, désormais avec 59 points, à 15 points des leaders.

De plus, l’ancien entraîneur Chili Il est également le protagoniste pour avoir montré le match contre l’arbitre en criant « J’ai peur, c’est pourquoi je ne peux pas diriger ».

Avec un but de Neymar et un autre de Kylian Mbappé, PSG a gagné 2-1 et a presque fermé les statistiques pour devenir le champion de cette édition du tournoi France.

Le prochain engagement de l’équipe parisienne est mercredi contre Angers dans l’espoir d’obtenir un résultat favorable qui les mènera aux champions après avoir surmonté l’adversité comme affronter Sampaoli.

Jorge Sampaoli contre l’arbitre

« IL A PEUR DE GÉRER. IL A PEUR » Sampaoli en colère contre le PSG contre l’arbitre. Marseille. #Ligue1xESPN | #Classique pic.twitter.com/4ReWcnNsd6 — Centre sportif (@SC_ESPN) 17 avril 2022

Mèmes contre Sampaoli

#Ligue1 || GOOO… NON !! a noué #Marseille mais le but a été refusé en raison de la position de l’attaquant qui a été revue par VAR… le but a été sauvé #PSG prochain 2-1 Pendant ce temps Sampaoli…🤬🤬🤬#PSGOM pic.twitter.com/UOavbHuOPC – Double Cinq (@double5mx) 17 avril 2022

Quand messi a vu des sampaoli aujourd’hui 😂 pic.twitter.com/IEq7xjlg0r – Peter Adel (@PeterAdel_) 17 avril 2022

aujourd’hui messi a joué contre sampaoli messi et maria: pic.twitter.com/Qijz7yuaHS — kendo (@kendocarp) 17 avril 2022