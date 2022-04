Marine Le Pen est-elle de gauche ou de droite ? Quel est son parti, qui est son père et sa relation avec Poutine et Salvini

Qui est Marine Le Penchef du Rassemblement national qui défie Emmanuel Macron à l’élection présidentielle française de 2022.

Marine Le Pen : formation et carrière politique. Quelle est ta fête et qui est ton père ?

Marine Le Pen, née Marion Anne Perrine Le Pen, née à 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine. politique française, chef du Rassemblement National depuis le 16 janvier 2011, il occupe les fonctions de député à l’Assemblée nationale depuis le 20 juin 2017 alors qu’entre 2004 et 2017, il était député européen.

Femme, troisième enfant de l’homme politique Jean-Marie Le Pen, diplômé en droit, débute sa carrière politique en 1986 en rejoignant le parti Front National fondé par son père. Entre 1998 et 2004, pour le FN, c’était Conseiller Régional Nord-Pas-de-Calais. Depuis 2002, il est président La génération Le Penune association qui vise à promouvoir les initiatives et pensées de Jean-Marie Le Pen auprès des jeunes.

En 2004, Le Pen a demandé à la présidence de la région Ile-de-France . et a obtenu 12,3% des voix, est devenu membre du conseil régional. Par la suite, en 2010, il se présente aux élections régionales françaises de 2010. la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais ..

Suite à la démission de son père le 16 janvier 2011, la politique française a élu président du Front National avec 67,65% des suffragesvaincre Buno Gollnisch.

Participation à l’élection présidentielle en France

En 2012, est candidat pour la première fois à l’élection présidentielle françaisetroisième place après socialiste Hollande et le président sortant Sarkozy et ne peut donc pas accéder au scrutin.

Lors de l’élection présidentielle française, alors, que reconduit en 2017participer au second tour des élections et défier Emmanuel Macron, d’où il a été battu. En 2018, il a changé le nom du parti dont il était président du Front National au Rassemblement National.

Enfin, en 2022, Marine Le Pen l’a repris un autre candidat à l’élection présidentielle en France et, au premier tour du dimanche 10 avril, il a obtenu 23,41% des voix, se réaffirmant deuxième et accédant scrutin du 24 avril. Dans ces circonstances, comme en 2017, la politique sera difficile Le président français Macron.

Marine Le Pen est-elle de gauche ou de droite ?

Le Front national (aujourd’hui Rassemblement national), fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972, a commencé comme parti souverain de droite. L’esprit du parti transparaît dans l’idéologie exprimée par son président.

En politique économique, par exemple, Marine Le Pen est partisane de protectionnisme est conçu comme une alternative au libre-échange et soutient des principes tels que : nationalisme économiqueque diversification énergieque séparation entre les banques d’investissement et les banques de détail. Il est aussi contre privatisation des services publics et de la sécurité socialesur mondialisation ou à politique agricole commune. C’est aussi un fidèle supportersuppression du Fonds monétaire international.

sur thème de l’immigrationLe Pen estime qu’il est important d’instaurer un moratoire sur l’immigration et que des politiques qualifiées de « français d’abord » doivent être adoptées en matière d’emploi, de logement et de protection sociale. Il avait déclaré à plusieurs reprises que Le concept de citoyenneté est indissociable du concept de nationalitépour.

Le candidat français à la présidentielle de 2022 a fréquemment réitéré sa défense des valeurs laïcité. Puis, en 2013, il a luttécontre la loi prolongeant le mariage avec des personnes du même sexeexprime l’intention de modifier un acte législatif s’il est élu.

Politique étrangère : sa relation avec Poutine et Salvini

En politique étrangère, cependant, Marine Le Pen révèle souvent positions contre l’Union européenne, l’euro et l’OTAN. Une orientation géopolitique similaire a été chaleureusement accueillie parAgence russe RIA Novosti qui l’a félicité dans un billet publié le 13 avril 2011. Dans ces circonstances, la politique avait déclaré que si elle gagnait l’élection présidentielle, la France ferait La Russie est l’un de ses partenaires privilégiés et ce sera quitter l’OTAN.

En 2014, le Front national a reçu de prêt de neuf millions d’euros d’une banque tchéco-russe ayant des liens étroits avec le Kremlin. En effet, la banque est gérée par un entrepreneur qui forme le cercle le plus intime des personnes intéressées par Le président russe Vladimir Poutine.

Enfin, Le Pen a également dit qu’il était sûr quel’euro va bientôt s’épuiser et défendre son programme qui vise à faire respecter La sortie de la France de la monnaie unique.

Du côté italien, dans plus d’un cas, proximité politique qui existait entre l’ancien président du FN et le leader de la Ligue Matteo Salvini. Dans ce contexte, suite à la qualification de Le Pen pour le second tour de l’élection présidentielle française de 2022, le secrétaire de la Ligue a écrit le message suivant sur Twitter : « Excellent marinnous sommes heureux de votre réussite et fiers de votre travail, de votre courage, de vos idées et des vôtres Amitié« .