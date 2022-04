Les touristes de différentes parties du monde consolident Salta comme l’un des plus votés de la Semaine Sainte

La beauté naturelle et culturelle et la qualité des services de Salta sont l’attraction de base pour que cette province devienne l’une des destinations touristiques préférées de la Semaine Sainte 2022 en Argentine.



Le ministère du Tourisme et des Sports de l’État a publié des statistiques pour le week-end au cours desquelles les touristes de toutes les juridictions de l’État ont choisi Salta comme destination, avec une préférence pour Buenos Aires, la capitale fédérale, Santa Fe, Salta et Tucumán. 88% des touristes viennent de l’intérieur du pays (10% de Salta) et 12% de l’étranger, principalement d’Uruguay, d’Espagne, du Brésil, de Bolivie, de France, du Paraguay, de Colombie, des États-Unis et du Chili. L’impact économique qui en a résulté était de 474 685 539 $ avec un séjour de 2,3 nuits et un coût moyen par personne de 6 658 $. Des milliers de touristes visitant différentes villes profitent de plus de 200 activités prévues dans sept zones touristiques. D’autres informations intéressantes confirment le pourcentage élevé de fidélité qui continue d’être entériné par la province, qui est en moyenne la province avec le pourcentage d’emploi le plus élevé : 93 %, avec 71 % de fidélité. Cachi (97%) Cafayate (97%) Chicoana (93%) Capital (94%) Coronel Moldes (90%) Guachipas (96%) Molinos (85%) Rosario de la Frontera (79%) San Antonio de los Cobres ( 98%) et San Lorenzo (99%) sont quelques-unes des municipalités avec les taux d’occupation les plus élevés. Le programme pré-voyage a été la clé des statistiques du week-end, Salta étant quatrième pour les achats effectués jusqu’en décembre 2021 et dont l’utilisation par les voyageurs se poursuivra tout au long de 2022.



« Le tourisme à Salta a des valeurs fondamentales, la gentillesse des habitants de Salta, la diversité du paysage et l’offre touristique inégalée. C’est la politique de notre gouverneur, Gustavo Sáenz, de continuer à parier sur le tourisme, car il engage des milliers d’entrepreneurs à travers la province, génère de véritables emplois et réaffirme l’importance du tourisme en tant qu’activité économique », a déclaré Ministre du Tourisme et des Sports Mario Peña.

Le président de la Chambre de tourisme de Salta, Gustavo Di Mécola, a souligné que « le secteur privé a atteint son plein pouvoir au cours de ces quatre jours », en outre, il a souligné « le rapport qualité-prix des services par rapport aux autres destinations du pays ».