Qui a été le premier étudiant en médecine d’El Salvador ?

On sait très peu de choses sur la vie du premier Salvadorien qui, en 1887, s’inscrivit à l’Université pour étudier la médecine et la chirurgie.

La cérémonie a commencé à 9 heures du matin le samedi 1er janvier 1887, dans la salle de l’Assemblée générale ou auditorium situé au deuxième étage du bâtiment de l’Université, du côté ouest de la cathédrale de San Salvador. Lors d’une cérémonie solennelle, qui se terminera six heures plus tard, le chancelier, le Dr. Nicolás Tigerino – en poste depuis le 20 novembre 1885 – a accordé la meilleure attention de la faculté au président de la république et général de division Francisco Menéndez, ainsi qu’à l’ensemble de son personnel, aux juges de la Cour suprême et à d’autres invités spéciaux.

Parmi les dizaines d’étudiants présents, deux se sont démarqués par leur tenue vestimentaire. Ce sont les deux premières femmes inscrites sur le campus. L’une d’elles était María Antonia Navarro Huezo (1870-1891), de la capitale, inscrite au doctorat en ingénierie topographique, diplôme ibéro-américain qu’elle obtiendra dans l’après-midi du 20 septembre 1889, un an après avoir obtenu son baccalauréat diplôme. diplôme dans la même spécialité. .

Il y a aussi María de la Concepción « Concha » Mendoza Mariona, née à San Salvador, le 17 avril 1866, dans la maison de Felipe Mendoza et Juana Mariona. Il a choisi de s’inscrire au premier programme d’études de la Faculté de médecine et de chirurgie. Au cours de cette année universitaire, le campus universitaire comptait 26 places, dont 13 en médecine et chirurgie, 7 en jurisprudence, 4 en ingénierie et 2 en pharmacie et sciences naturelles.

Les deux femmes ont obtenu leur baccalauréat en sciences et en littérature, après avoir payé 15 pesos chacune pour leurs droits et passé les examens oraux et généraux appropriés, devant deux tribunaux nommés par la faculté compétente de la plus haute maison d’études du pays. , qui a été fondée en février 1841. En près d’un demi-siècle d’histoire universitaire, seule Aurelia Lara obtint un baccalauréat en philosophie en 1854. Plus tard, l’absence des femmes dans les couloirs des tendances patriarcales était évidente, mais totalement injustifiée.

Dr. Antonia Navarro Huezo, sur des photos publiées par La Revista Ilustrada de Nueva York, co-dirigées par Nicanor Bolet Peraza et Román Mayorga Rivas.

Étudier à l’Université n’est facile pour personne, homme ou femme, en raison des aléas de la politique, de la charge scolaire des études réglementées et des changements constants de professeurs, qui occupent souvent d’autres postes dans l’administration publique.

La carrière médicale avait commencé en décembre 1847, grâce à l’inauguration de la chaire d’anatomie au pré-universitaire Colegio Nacional de la Asunción, par le professeur Dr. Raphaël Pino. Trois ans plus tard, le campus universitaire a décerné à Gregorio valos son premier diplôme en médecine et chirurgie, décédé en septembre 1881 et enterré d’un côté du sanctuaire de Santa Lucía à Suchitoto.

Bien que la carrière médicale et la faculté d’État aient une longue expérience de certains des médecins formés en France à partir du second empire napoléonien, le fait est que jusqu’à la seconde moitié des années 1880, les installations disponibles pour de telles études étaient précaires, les textes étaient importés. et la lecture en français et la disponibilité de laboratoires spécialisés est quasi inexistante. Ce n’est que jusqu’à la victoire de la révolution libérale en 1871 et l’introduction de l’histoire naturelle et du positivisme, qu’il y a eu un changement significatif dans l’approche et la transmission de la science dans ce pays.

On sait très peu de choses sur la vie, le destin et la mort de Concepción Mendoza. Le mardi 9 novembre 1883, à la page 3, le journal officiel La República rapporte qu’il a réussi les examens de la troisième année de Sciences et Lettres. Deux ans plus tard, il atteindra le lycée, comme le notent les mêmes médias à la page 2 du numéro du 15 janvier 1886. Ses notes pour ces années étaient trois excellentes et certaines excellentes, qui ont été consignées dans les pages de la Gazette d’État.

Photo du laboratoire de chimie de l’Université d’El Salvador (1879-1955). Image fournie par la Bibliothèque nationale Francisco Gavidia, San Salvador

Dans le University Labor Report de 1885 (State Gazette, volume 20, no. 81, jeudi 8 avril 1886, page 414), le secrétaire de la faculté, le Dr. Daniel Calderón, écrivant à propos de Concha Mendoza : « Vous remarquerez que parmi les étudiants qui ont obtenu un baccalauréat dont le nom d’une jeune femme de cette capitale, qui surmonte nos préoccupations sociales et poursuit la réalisation d’un bel idéal, n’hésite pas à suivre des cours pour assister à une position honorable dans la société éclairée du pays. Et comme elle, il y a plusieurs autres jeunes femmes qui n’hésitent pas à développer leur intelligence, à étudier selon les prescriptions du Droit universitaire et à passer leurs examens respectifs à l’Université. Dès lors, les filles de l’aristocratie de Minerve méritaient que leurs efforts ne soient pas considérés comme une négligence punissable et qu’au contraire, elles bénéficient de toutes les protections, facilitant la poursuite de leurs études. Il est temps de connaître les avantages que peut procurer l’instruction méthodique des femmes, dont les capacités intellectuelles ne sont pas inférieures à celles des hommes. Et puisqu’un noble amour du savoir s’est éveillé en lui parmi nous, efforçons-nous de faire fructifier son œuvre, car le progrès et la moralité de la société dépendent en grande partie de lui, puisqu’il est grand. La mission sur terre consiste aussi à former de bons citoyens, à leur insuffler les meilleurs sentiments et à générer en eux des aspirations légitimes pour bien les préparer à consacrer leurs talents à l’avancement du pays ». Concha Mendoza était l’une des 26 ressortissantes qui ont obtenu cette année-là un baccalauréat en sciences et littérature.

En 1887, la carrière de médecine comptait des professeurs tels que les médecins Carlos Bonilla (doyen, journaliste et beau-père Francisco Gavidia), Emilio lvarez Lalinde (chirurgien colombien de renommée internationale), Tomás García Palomo (chirurgien, pharmacien et homme politique), Antonio Najarro (futur grand-père maternel des écrivains Alfredo et Miguel ngel Espino), Ramón García González (futur maire de la capitale), Francisco Guevara, Francisco García de Machón, Nicolás Aguilar, Daniel U. Palacios, Carlos Castro, Mariano Orellana, José ngel Mendoza , Macario Araujo, etc. Selon leur expérience, chacun d’eux gagne entre 960 et 1 440 pesos par an au service de ses connaissances à la chaire.

Les carrières médicales comprennent des sujets tels que la zoologie, la botanique et la géologie; anatomie descriptive, physiologie, histologie, obstétrique, médecine légale, chimie inorganique, chimie organique et physique médicale ; Cliniques chirurgicales et médecine opératoire pratique; Pathologie générale et pathologie interne ; Problèmes de santé médicaux, thérapeutiques et personnels ; Maladies des enfants et des personnes âgées et antécédents médicaux, médecine clinique et anatomie pathologique et chirurgie mineure. Cette année-là, on a même pensé à établir des matières spéciales pour que les jeunes étudiants puissent choisir la profession de dentiste ou d’ophtalmologiste. Ainsi, un an plus tard, le programme comprenait déjà 15 places, sur les 26 administrées sur les campus universitaires, mais ce nombre tomberait à 11 matières médicales en 1889.

Statue en marbre de l’intellectuel nicaraguayen Dr. Pablo Buitrago, qui pendant des décennies était dans la cour centrale de l’Université d’El Salvador.

Au cours de la première année de sa carrière, les camarades de classe de Concha étaient onze: Carlos G. Salmón, Francisco Alvarado, Salomón R. Zelaya, Alfonso Zelaya, Ramón G. Chévez, Francisco M. Penado, Adonay Girón, José Antonio Rosales, Francisco A Echeverria et Luis Quintanila. Aux épreuves des quatre premières matières étudiées (Physique Médicale, Anatomie Descriptive, Chimie Organique et Botanique), presque toutes ont obtenu des notes exceptionnelles qui ont été attribuées à l’unanimité et à la majorité. Pour Concha, il n’y a eu que trois bons votes à l’unanimité et un bon vote à la majorité.

Entre 1888 et 1889, sous la direction du Dr. Francisco García de Machón, cours de médecine et de chirurgie équipés de cabinets d’histologie, de bactériologie, d’anatomie pathologique, de pharmacie, de matière médicale, de physiologie et de physique médicale moderne, ainsi que d’un amphithéâtre anatomique, construit à l’hôpital général de la capitale et dont les fonctions ont commencé le 28 janvier 1889, placé sous la direction du Dr. Eustorgio Calderon. Mais Concha Mendoza n’utilise plus l’équipement et les installations, ni n’a-t-il choisi un baccalauréat en médecine et chirurgie inférieur ou pour l’un des six postes de praticien de l’hôpital, pour lesquels il doit être inscrit. en quatrième année. , ayant concouru avec l’opposition et ayant fait preuve d’une « fameuse moralité », quoi que cela implique pour une femme célibataire de plus de 21 ans. De cette manière, la déclaration de l’écrivain, éducateur et journaliste Francisco Espinosa, qui, lors de sa conférence sur l’évolution de l’enseignement secondaire au Salvador, lue à l’Institut national de San Salvador, le 19 février 1938, a déclaré que Concha avait terminé son Médicament. diplôme en cinq ans.

Avez-vous quitté la course à cause de blagues acerbes de vos pairs ? N’auriez-vous pas pu acheter plus de textes importés et le matériel nécessaire pour poursuivre vos études ? Ne t’ont-ils pas donné une bourse et tu as dû trouver un emploi, peut-être comme enseignant au primaire ? Qu’il se marie ou qu’il décède, comme cela est arrivé au Dr. Navarre Huezo ? A-t-il été victime de l’instabilité politique ou de la mauvaise situation des finances nationales, grevées d’énormes dettes auprès de créanciers étrangers ? Pour l’instant, seul le silence répond à cette inquiétude. Aucune photographie ou portrait de Concepción Mendoza, salvadorienne pionnière dans l’étude nationale de la médecine et de la chirurgie, ne nous est parvenu.

