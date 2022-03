L’école secondaire scientifique plus quatre ans est née à Busto Arsizio

Sur la photo, une délégation de l’école secondaire internationale de quatre ans visite le Parlement européen

donner Septembre 2022 galaxie de l’éducation Académie internationale inaugurera officiellement la nouvelle adresse, doublant son engagement à la lumière des résultats exceptionnels que les étudiants ont obtenus tant à leurs examens finaux que dans leurs études universitaires ultérieures.

Le nouveau-né sera Quadriennale Plus . Lycée Scientifiqueapprouvé par arrêté ministériel du 15 février 2022. Ce projet, pour lequel l’inscription est ouverte, suivra le modèle gagnant testé dans les espaces modernes via Varzi, mais aura ses propres particularités pour répondre à différentes vocations personnelles.

L’objectif est de créer une école qui répond aux demandes des élèves pour un apprentissage actif et capable alliant cours magistraux, simulations et activités de laboratoire pour une expérience riche et basée la coopération faire interconnexion entre différentes technologies et outils. Tentatives utiles pour stimuler les comparaisons entre pairs, les recherches sur internet, la discussion des problèmes, leur réélaboration par la synthèse conjointe, pour développer l’autonomie des élèves mais aussi la capacité à travailler avec les autres.

Tout cela sera également combiné à un accompagnement constant et très professionnel tant en termes deorientation scolaire les jeunes, sois gentil avec eux bien-être psycho-physique, pour intercepter et traiter les malaises, en dialogue étroit avec la famille. Une attention particulière, grâce à l’expérience consolidée, sera accordée aux besoins des étudiants impliqués dans le sport à un niveau compétitif.

Dès les deux premières années, un grand espace sera réservé pourEnseignement des disciplines STEM (sciences naturelles, informatique, mathématiques et applications de l’ingénierie), tirer parti de l’existence de excellent laboratoire pédagogique pour l’informatique, la science et la physique. Aussi, dès la première année, les étudiants seront confrontés problèmes biomédicaux: les cours théoriques seront soutenus par intervention d’experts du secteurDe plus, des activités de laboratoire seront menées tant au sein de l’institution qu’en collaboration avec des universités, des centres de recherche et des hôpitaux.

Point fixe du projet, grâce à l’expérience accumulée par l’équipe pédagogique dirigée par Première Laura Papinice sera un plan d’éducation basé surapprendre une langue étrangère, en commençant par l’anglais. Tous les étudiants pourront choisir la deuxième à partir de zéro, entre le français et l’espagnol, ainsi que la possibilité de suivre des cours extrascolaires en allemand, russe et chinois. L’enseignement s’arrêtera Méthodologie EMILEqui combine l’acquisition d’un contenu disciplinaire avec l’utilisation d’une langue étrangère.

Dans le deuxième deux anschaque étudiant peut choisir de voter ou non « Langue ajoutée« , consacrer plus d’heures d’étude aux langues étrangères, ou »Plus Maths et Physique”, Renforcement des disciplines des mathématiques et de la physique.

Quadrennial Plus Scientific High School aura de nombreux autres éléments qualificatifs : environnement technologique de pointe, enseignement avec compétencespossibilité enseignement scolaire menée en ligneainsi qu’un certain nombre de des modules dédiés à la transition écologique et au développement durable, précisément dans le souci d’être en phase avec les besoins, les sensibilités et les efforts déployés en Europe et dans le monde. Un grand espace sera prévu pour opportunités de mobilité internationalepour contact avec les universités et les entreprises et le moyen d’obtenir certification linguistique et informatique. Un modèle d’école secondaire moderne et large, mis en évidence par la possibilité d’accéder à un domaine académique ou à un emploi dès l’âge de dix-huit ans, douze mois plus tôt que la plupart des instituts italiens.

«C’est un autre engagement à faire école projetée dans le futurtoujours innovant, capable de s’appuyer sur une histoire longue et consolidée mais de reformuler ses propositions de formation en fonction de l’évolution des besoins », a-t-il expliqué Mauro Ghisellini, directeur de l’ACOF avec sa soeur Cinzia. « Le temps nous a toujours donné raison, au point que nombre de nos expériences ont ensuite été adoptées par des dizaines d’autres institutions, faisant de nous des pionniers dans la manière dont l’éducation est menée en Italie. C’est pourquoi nous ne cessons de nous mettre à jour et de nous lancer de nouveaux défis ».