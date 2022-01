Qu’entend-on par souveraineté ?

vendredi 14 janvier 2022 | 06:05

Le sens du terme « souveraineté » varie : géopolitiquement, c’est le pouvoir politique suprême qui correspond à un État indépendant, sans ingérence extérieure ; dans la théorie politique, la souveraineté est un terme qui désigne l’autorité suprême qui a le pouvoir suprême sur un système de gouvernement ; Pour Jean Bodín, « souverain » est une personne qui a le pouvoir de décider, de formuler des lois sans les accepter des autres, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas soumises à des lois écrites, mais à des lois divines ou naturelles. En d’autres termes, la « souveraineté » admet plusieurs interprétations.

C’est pourquoi le terme est utilisé par les partis politiques nationaux et par leurs nombreux militants avec des acceptions différentes. Il m’est venu à l’esprit qu’il y a au moins deux façons d’étudier sa signification : historique (ses origines et son développement) et situationnelle (ses opportunités politiques actuelles).

Un éminent historien national, Ricardo Sidicaro, dans un cours qu’il a donné il y a de nombreuses années dans une prestigieuse institution privée nationale, a développé le concept et l’utilisation de la « souveraineté » avec une maîtrise singulière.

Depuis la Révolution française de 1789, ce fut un moment qui marqua le passage de certaines manières d’organiser la politique et de lutter pour le pouvoir, à d’autres manières dont les archétypes persistent à ce jour. Une nouveauté apparue à la fin du XVIIIe siècle a été la diffusion, dans de larges secteurs de la population, de l’idée que les êtres humains pouvaient façonner leur propre destin politique. Cette hypothèse implique une véritable rupture avec le passé. Avoir le droit formel de participer à la prise de décision politique et d’influencer l’élection des dirigeants, ainsi que d’être en mesure de résister légitimement à l’oppression des dirigeants, était quelque chose qui était impensable pour la plupart des gens ordinaires au cours des siècles précédents et qui commence à devenir une réalité , ou du moins dans une aspiration largement répandue, au début du XIXe siècle, avec l’émergence de la notion de « peuple » comme dépositaire de la « souveraineté politique ».

Le philosophe et écrivain français Jean-Jacques Rousseau est crédité d’avoir apporté des contributions théoriques très importantes au développement des idées politiques démocratiques. En comparant son cas à d’autres cas classiques, on peut souligner que globalement son héritage a produit et inspiré diverses tendances et secteurs – même contradictoires – qui ont orienté et pris des aspects partiels de sa pensée. Ses différents écrits ont la même idée de reprendre le principe de la souveraineté populaire, la constitution de la volonté générale, et le concept de citoyenneté.

Rousseau écrivait, en 1762 : « La souveraineté ne peut être représentée pour la même raison qu’elle ne peut être exilée ; elle consiste essentiellement en la volonté générale, et celle-ci ne se représente pas : elle-même ou autrement ; Il n’y a pas de juste milieu. Donc, les représentants du peuple ne peuvent pas être ses représentants ; ce ne sont que des commissaires; ils ne peuvent s’entendre définitivement sur rien. Toute loi qui n’est pas votée par le peuple lui-même est nulle et non avenue ; ce n’est pas la loi. Les Britanniques pensaient qu’ils étaient libres, mais ils avaient tort ; uniquement lors des élections parlementaires ; une fois élu, il devient esclave de la loi.

Ce qui est commun à tous ses textes, c’est d’adopter le principe de la souveraineté populaire. On peut soutenir qu’avec le postulat de Rousseau qui affirme que le seul pouvoir souverain est que le peuple est établi définitivement et avec une clarté extraordinaire et que cette idée a été énoncée par lui de manière itérative et avec la capacité de conviction que personne ne s’est manifesté jusqu’à maintenant. .

Vers les années 1750, Adam Smith, l’un des économistes les plus célèbres de l’histoire et considéré comme le père de l’économie moderne, le créateur des idées de la « main invisible » et du « laissez-faire » a fait une carrière inhabituelle en popularité et en diffusion. des théories des penseurs écossais, dont les noms sont élevés dans le monde entier par les défenseurs du libéralisme économique. La main invisible est la métaphore la moins gracieuse qui puisse être utilisée pour désigner les conséquences des actions de nombreuses personnes dispersées opérant dans des activités économiques à la recherche de leur propre gain personnel.

De manière moderne, l’idée de souveraineté a été restaurée dans la période post-Seconde Guerre mondiale, par les États-Unis – le pays qui pouvait le mieux garantir la défense de ce qui est aujourd’hui le monde libre – parce que la « guerre froide » avait commencé (la États-Unis contre l’Union soviétique). Si l’on prête attention aux idées démocratiques de cette nouvelle période, comme un rejet de la mémoire du fascisme encore fraîche dans les grands pays occidentaux, les droits de l’homme, les libertés publiques, l’existence des partis politiques, le partage du pouvoir et la complète obéissance au peuple. souveraineté (dans le respect des droits des minorités).

Aujourd’hui, pour une grande partie de l’Argentine, la souveraineté est un objectif national clair, ce qui n’était pas le cas depuis des décennies – dont l’une est appelée la « fameuse décennie » – et ce n’est qu’avec la montée du révisionnisme historique, dans les années 1950 et 1960. , obtenu entre autres la demande d’établir par la loi -seulement en 1974-20 novembre comme Journée de la Souveraineté, en vue de la confrontation entre les forces argentines dirigées par le général Lucio Mansilla, nommé par le gouverneur de Buenos Aires Juan Manuel De Rosas, contre l’invasion planifiée de la flotte anglo-française, à la Vuelta de Obligado del Río Paraná, en 1845.

Ce secteur argentin rappelle également qu’en apprenant le dénouement de la bataille de la Vuelta de Obligado, le général San Martín – alors exilé en France – fit don de son épée de guerre au général Rosas.