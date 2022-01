Mbappe mène le PSG à la première de Messi | sport

Chronique en direct

Messi lors de son premier match avec le PSG ce dimanche face au Stade de Reims. FRANCK FIFE (AFP)

Avec toutes les attentes, Lionel Messi a débuté son séjour au PSG ce dimanche lors de son premier match pour un autre club que Barcelone. La star argentine est entrée en jeu à la 65e minute de la quatrième journée de Ligue 1 contre le Stade Reims, remplaçant Neymar pour jouer sa première minute dans son nouveau club. L’attaquant n’a pas eu beaucoup de participation mais a laissé quelques détails avec le match complété par un autre joueur désigné par toutes les lumières, Kylian Mbappé, la star du match. Le Français, recherché par Madrid, a marqué deux buts gagnants pour que Messi se présente sur le terrain sans aucune exigence sur le tableau de bord.

0 Predrag Rajkovic, Yunis Abdelhamid, Andrew Gravillon, Wout Faes, Dion Lopy (Mitchell van Bergen, min. 70), Thomas Foket, Nathanael Mbuku (V. Berisha, min. 45), Marshall Nyasha Munetsi, Moreto Cassama (Bradley Locko, min. ..45), El Bilal Touré (Hugo Ekitike, min. 80) et Ilan Kebbal (Alexis Flips, min. 74) 2 Keylor Navas, Thilo Kehrer, Abdou Diallo (Kimpembe, min. 74), Achraf Hakimi, Marquinhos, Verratti (Paredes, min. 74), Idrissa Gueye, Wijnaldum (Ander Herrera, min. 65), Neymar (Messi, min. 65 ), Di Maria (Draxler, min 80) et Kylian Mbappé Cibler 0-1 minute 15 : Kylian Mbappé. 0-2 minutes 62 : Kylian Mbappé. Arbitre François Letexier Carte jaune Verratti (min. 44), Abdou Diallo (min. 54), Hugo Ekitike (min. 83) et Paredes (min. 87)

Le Stade de Reims a été un adversaire redoutable pour un PSG puissant dans les premières minutes avec une pression très élevée. Mais dès que Mbappé a ouvert le score, le terrain a basculé et les occasions du PSG ont suivi. VAR a refusé le but qui aurait égalé la chance la plus claire pour l’équipe de García Junyent. La semaine suivante, les matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 se joueront entre les équipes, il faudra donc attendre le 12 septembre pour voir les possibles débuts de Messi en tant que titulaire. Ce sera à Paris, contre le nouveau promu Clermont. Voici comment nous comptons les minutes de jeu :

Les messages de ce sujet sont dans l’ordre inverse, du plus ancien au plus récent. nouveau poste bonne après-midi. Le moment est venu qu’aucun de nous n’attendait il y a moins d’un mois. Lionel Messi a fait ses débuts dans un autre maillot qui n’appartenait pas à Barcelone, pour débuter son règne en France avec le PSG. Le Stade Reims sera leur premier rival, ce qui mesure la force de l’équipe parisienne dans son domaine. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 17:57 UTC Luis Villaescusa 29 août 2021 – 17:57 UTC Nous connaissons déjà la formation. Messi commencera le match depuis le banc et Mbappe apparaîtra devant aux côtés de Neymar et Di María. Les onze complets du PSG sont : Keylor Navas ; Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Diallo ; Gueye, Verratti, Wijnaldum ; Di Maria, Neymar et Mbappé. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:05 UTC Onces de Stade Reims. L’équipe de Scar García est sortie avec une ligne de trois défenseurs centraux très physiques et deux pivots pour tenter de tenir tête à leurs rivaux. Les onze complets du Stade Reims sont : Rajkovic ; Gravillon, Faes, Abdelhamid ; Foket, Minetsi, Cassama, Lopy ; Kebbal, Mbuku et Touré. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:13 UTC Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:19 UTC Messi, à la maison du « champagne du football ». L’Argentin a fait ses débuts au PSG au Stade de Reims, club mythique qui a disputé deux finales de Coupe d’Europe contre le Real Madrid dans les années 1950. Enrique Ortego vous dit : http://cort.as/-Xw5j Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:24 UTC Avec Mbappé et sans Messi. Avec toutes les lumières sur sa décision, Mauricio Pocchetino a choisi de réserver l’écart argentin et de commencer avec la France en tant que titulaire. Personne ne s’attendait à ce que Messi ne fasse pas ses débuts dans ce match, mais pour l’instant, nous devrons attendre un peu pour voir l’Argentin porter un autre maillot que celui de Barcelone. Mbappe, en revanche, pourrait jouer son dernier match en France si sa signature pour le Real Madrid est conclue dans les dernières heures. Paris a le monopole de l’actualité footballistique. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:30 UTC Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:36 UTC Les joueurs sautent sur le terrain. Avec Marquinhos en tête, le PSG est monté sur le terrain avec le Stade Reims. Lionel Messi s’est retiré sur le banc tandis que ses coéquipiers avançaient au centre du terrain. Dans quelques instants, le match va commencer. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:42 UTC Commencer le match. Touré intervient pour donner au Stade Reims la première possession du match. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:45 UTC Min 1 (0-0) Le match a commencé par une faute de service du Stade Reims et le PSG a pris possession du ballon. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:46 UTC Min 2 (0-0) Bon jeu de Reims qui s’est terminé par un centre de l’aile qui a été sauvé sans problème par Marquinhos. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:47 UTC Min 3 (0-0) Gueye a plongé pour une faute et a coupé la possession de Reims. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:49 UTC Min 4 (0-0) Le PSG n’a pas bien tenu le ballon et Reims s’est emparé du ballon au milieu de terrain. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:50 UTC Minimum 5 (0-0) Pour le moment, le PSG a attendu avant les premières minutes de la domination de Reims. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:51 UTC Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:52 UTC Min 7 (0-0) Le PSG n’était pas du tout à l’aise, incapable de récupérer le ballon même sous haute pression. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:53 UTC Min 8 (0-0) La première occasion de Raims a vu Touré courir derrière la défense mais son tir est allé haut. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:53 UTC Min 9 (0-0) Le PSG a tenté de sortir sur une première touche sur le flanc droit mais le ballon a glissé devant Achraf et s’est écarté. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:54 UTC Min 10 (0-0) Neymar s’est étalé sur la gauche mais n’a pas pu pénétrer dans la surface face à deux défenseurs. Luis Villaescusa 29 août 2021 – 18:55 UTC Voir plus en direct

