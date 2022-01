Dernier adieu à Sassoli, aujourd’hui Pays – Funérailles politiques

Un dernier adieu à David Sassoli, le président du Parlement européen décédé ces derniers jours. À 12 funérailles d’État dans l’église de Santa Maria degli Angeli avec la plus haute fonction d’État et les présidents de la Commission et du Conseil de l’Union européenne von der Leyen et Michel. Hier, il y avait une foule tranquille dans la chambre funéraire érigée au Capitole. Draghi lundi à Strasbourg pour une commémoration en session plénière du Parlement européen.

Des collègues de sa vie de journaliste, ceux avec qui il a partagé une carrière politique jusqu’à la présidence du Parlement européen, puis de nombreuses personnes ordinaires. Hier, environ 4 000 personnes ont rendu hommage à David Sassoli dans la chambre funéraire érigée au Capitole, avec la musique sacrée de Bach en arrière-plan et dans l’atmosphère d’émotion générale à la perte d’une personne « un exemple pour la classe politique – pour citer le cardinal Gualtiero Bassetti, président de la CEI – paix, solidarité, ouverture aux autres, tous frères, c’est le programme de sa vie ». Alors que le salon funéraire a failli fermer à Rome, à Brest, dans le nord-ouest de la France, Sassoli a été rappelé avec une minute de silence par la diplomatie européenne lors du sommet des ministres des Affaires étrangères de l’UE, Luigi Di Maio soulignant « l’immense vide » laissé par cette disparition. Un mémorial aura lieu lundi après-midi à Strasbourg, lors de la session plénière du Parlement de l’Union européenne, à laquelle le Premier ministre Mario Draghi devra également participer.

Et aujourd’hui, il y aura la plus haute fonction d’Europe, outre le président de la République Sergio Mattarella, lors des funérailles nationales, à midi dans la basilique Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (300 invités à l’intérieur, grand écran à l’extérieur). Pendant ce temps, la veuve Sassoli et ses deux enfants sont réconfortés par les affections et les pensées de la famille, des amis et des nombreuses personnes qu’elle a rencontrées avec des politiciens et des journalistes au cours de sa carrière, décédés à l’âge de 66 ans dans la nuit de lundi à mardi.

Un câlin serré, d’un câlin rarement fait par la pandémie, un baume léger pour la souffrance du deuil. Larmes trempant le masque. Les fleurs sont conservées à proximité de nombreuses couronnes de fleurs, des institutions à celles envoyées par Nancy Pelosi. Même quelques selfies dans la file d’attente, stigmatisés par une vague de critiques sur les réseaux sociaux qui ont également touché des photos publiées par Enrico Letta et Giuseppe Conte, en méditation devant un cercueil. Draghi et Mattarella ont été parmi les premiers à entrer dans la chambre funéraire. Puis le ministre de la Culture, Dario Franceschini, qui était avec Sassoli l’un des « fils de Zac », la génération de DC Zaccagnini, et qui a convaincu son ami d’abord d’entrer en politique puis en 2009, en tant que secrétaire du Parti démocrate, de se présenter comme un candidat au Parlement européen. Le piquet honoraire d’anciens associés de la RAI, des dirigeants du Parti démocrate, dem MEP et de ceux qui, jusqu’à il y a quelques jours, travaillaient en étroite collaboration avec Sassoli au Parlement européen, à commencer par Roberta Metsola Malta, vice-présidente qui a embauché la présidence par intérim.

Devant le cercueil et le portrait souriant de Sassoli avec le drapeau de l’UE derrière lui, la file ininterrompue de huit heures de ministres, d’autorités, d’hommes politiques de tous les partis, de Giorgia Meloni (« Il est loyal, il respecte ses adversaires, je vais manquer lui » ) à Antonio Tajani, passé Gianni Letta, accueilli par le maire de Rome, Roberto Gualtieri. Alors le maire d’Anci, Rai affronte comme Monica Maggioni, Bianca Berlinguer, Bruno Vespa. Et aussi beaucoup de gens ordinaires et d’amis : éclairant, toujours gentil, l’adjectif le plus souvent répété. Soutenue par des bâtons et sa sœur, Lucia Tomassetti, 91 ans, se présente également elle-même, une vétéran du bombardement du 19 juillet 1943 de San Lorenzo, le premier des alliés à Rome pendant la Seconde Guerre mondiale. « Nous l’avons rencontré lors d’un mémorial – ont déclaré les sœurs après un câlin avec la famille Sassoli – il nous manquera à nous et à tout le pays. Avec lui en Europe, nous nous sentons protégés ».