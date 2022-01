Lalo Camarena révèle comment il a appris son licenciement de Televisa

Eduardo Camarena a été licencié de Televisa en 2019 (Photo : Facebook/ @VictorChairesCoria)

Edouard Camarena est journaliste sportif trajectoire reconnue. Tout au long de sa carrière, il a pu être présent dans le récit championnat de boxe, coupe du monde de foot et différents sports. Camarena révèle comment elle est partie sports télévisés, l’entreprise pour laquelle il travaillait depuis 1984. Le licenciement était assez surprenant, car il s’est produit en quelques jours sans aucune notification préalable.

Le 1er avril 2019 est une date dont un commentateur sportif se souviendra toute sa vie. Au cours de cette date, télévision vous Univision rejoignez les rangs pour donner vie TUDN en tant que projet mondial d’information sportive entre États-Unis et Mexique. C’est à cette époque que chroniqueurs et communicants aimaient Lalo Trelles, Raoul Pollo Ortiz et Raul Sarmiento, entre autres, quittent leur domicile pendant une longue période. Les chroniqueurs sont la marque de fabrique des chaînes de télévision, car ils sont régulièrement à l’avant-garde de la diffusion des matchs de l’équipe mexicaine de football et des matchs de la Coupe du monde. Ligue MX.

De cette façon, lalo caméra inviter par Javier Alarcón à votre programme à Youtube. Diplômés en Journalisme et communication de l’UNAM Il a détaillé comment s’est passé le jour de l’événement : « Décerné le 1er avril 2019. Est Date cette je n’oublierai jamais. Un secrétaire m’a parlé un dimanche, il m’a dit qu’il avait un rendez-vous avec Juan Carlos Rodríguez, vice-président des sports. Je n’ai aucun problème à dire les noms.

Lalo Camarena a couvert 600 matchs de boxe au cours de sa carrière télévisuelle (Photo : Twitter/ @AdrianaMonsalve)

Le communicant poursuit : « Je suis venu à une réunion avec cet homme. Il m’a accueilli très gentiment et m’a dit qu’il avait mauvaises nouvelles. Le seul argument qu’il m’a donné était: ‘Ceux qui ont tout fait auparavant pour faire faillite sports télévisésil m’a dit que ils ne peuvent plus me payer. Je ne me suis jamais plaint, je n’ai jamais demandé un match ou un combat. Je me demande comment c’est administrativement.

Au moment où il a reçu la nouvelle, il s’est interrogé sur son avenir économique : « Je lui ai juste demandé comment nous allions rester. Il m’a confirmé que l’ancien manager était à blâmer. Je ne suis pas une plante, je suis travail autonome. m’a dit ça télévision C’est ma maison Et c’est là que j’ai eu chaud. C’est là qu’Eduardo Camerena est sorti et je lui ai dit ‘Non putain, ce n’est pas ma maison. Ils ne fuient pas ma maison, assure le narrateur.

lalo caméra a commencé à faire ses premiers pas comme éditeur chez Radio Télévision pour 1980: Puis il devient reporter dans la même chaîne et débute son métier de reporter en 1984. Petit à petit, il gravit les échelons jusqu’à devenir Directeur adjoint de la rédaction chez télévision en 1994. Au tournant du siècle, il est devenu Directeur de l’information Sports MVS vous Fox Sports Mexique.

Lalo Camarena raconte plus de cinq coupes du monde (Photo : Twitter/ @Carlos8Reinosos)

Il a consacré sa vie à couvrir différents Coupe du monde comme l’espagnol 82, Mexique 86, Italie 90, États-Unis 94, France 98, Corée-Japon 2002, Allemagne 2006 et Afrique du Sud 2010. Il a également couvert plus de 600 matchs de boxe, son expérience lui vaut donc une place dans télévision.

caméra Il commente qu’après son départ de la chaîne périphérique, le monde ne lui est pas venu à la tête. Il ne sombre pas non plus dans le chagrin, car il sait toujours qu’il a une base pour entrer dans d’autres médias sportifs. Le narrateur commence à tester le programme numérique sur Youtube. Alors maintenant, cela fait partie de huitième quel côté Oscar Guzman et Jorge Murrieta diriger le programme En relation.

CONTINUER LA LECTURE:

Ce sera le nouveau maillot Pumas pour la Clausura 2022

La critique cinglante de David Faitelson à l’encontre de Chivas suite au départ d’Uriel Antuna

L’échange surprise qu’ils s’apprêtaient à organiser entre Cruz Azul et Chivas