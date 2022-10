Que peut offrir Andrej Babi ? Passé avec StB, poursuite pénale et conflit d’intérêts

Le chef du mouvement d’opposition le plus fort ANO et ancien Premier ministre Andrej Babi a l’intention de se présenter à la présidence de la république. Le lundi 31 octobre, le président du mouvement demandera un vote de confiance. S’il l’obtient, il se tournera vers les députés de l’ANO pour soutenir sa candidature. Il voulait surtout défendre les intérêts des citoyens tchèques, a-t-il dit.

Pourtant, les propos du président du mouvement ANO contrastent avec le passé d’un des hommes les plus riches de la République tchèque. Les affaires relatives à l’ancien Premier ministre sont publiquement contestées depuis plusieurs années.

Alors qui est Andrej Babi ?

– Un homme d’affaires slovaque de premier plan et chef du mouvement ANO, Babi, qui a été Premier ministre de 2017 à 2021, est l’un des politiciens les plus controversés d’aujourd’hui, il a un grand groupe de partisans parmi l’électorat, mais aussi un groupe fort de partisans. adversaire. En 2019, il y a eu les plus grandes manifestations contre son gouvernement et lui-même personnellement depuis novembre 1989. Il est maintenant député (depuis 2013).

– Pendant la majeure partie de sa carrière politique, Babiš a été impliqué dans des enquêtes liées à l’agriculture apí hnízdo et avec des soupçons de conflits d’intérêts.

– L’affaire concernant l’octroi de subventions à Farma apí hnízdo est actuellement en cours de résolution par le tribunal municipal de Prague. Les accusés étaient Babi et son ancienne conseillère Jana Nagyová (anciennement Mayerová). L’acte d’accusation allègue qu’au tournant de 2007 et 2008, Babi s’est arrangé pour que Farma apí hnízdo soit retirée de la propriété d’Agrofert et la vente d’actions à ses enfants et à son épouse. Selon le procureur de la République, il a agi ainsi pour faire apparaître l’exploitation comme éligible à une subvention de cinquante millions pour les petites et moyennes entreprises. Selon l’acte d’accusation, Nagyová a demandé une subvention avec succès. Babi et Nagyová nient leur culpabilité.

– Pig a été inculpé en octobre 2017 pour fraude présumée aux subventions et atteinte aux intérêts financiers de l’UE. L’affaire Sparrow’s Nest se poursuit pour une troisième période électorale, et la Chambre des représentants a donc extradé Babi pour qu’il soit poursuivi à trois reprises : en septembre 2017, en janvier 2018 et plus récemment en mars de cette année. Dans cette affaire, l’ancien Premier ministre s’est opposé à la manière dont il a été déchu de son immunité, mais il n’a pas eu gain de cause devant la Cour suprême (NS).

– En novembre 2018, le serveur Seznam Zprávy a publié un rapport dans lequel le fils de Babi, Andrej Babiš Jr., a déclaré que les collègues de son père l’avaient détenu en Crimée occupée par la Russie afin qu’il ne puisse pas témoigner au sujet du Nid Cornu. Le Premier ministre a refusé et a déclaré que son fils était mentalement malade. L’année dernière, Babiš Jr. a fait une déclaration à la police dans l’affaire Farmy apí hnízdo. Après son témoignage, il a déclaré aux journalistes que son père avait fait de lui un cheval blanc et qu’il n’avait jamais voulu faire partie de l’escroquerie aux subventions.

– Les éventuels conflits d’intérêts de Babi sont discutés pratiquement depuis son entrée en politique, et surtout après son passage à la chambre basse en 2013 et l’accession de Babi au siège de ministre des Finances en janvier 2014. Agrofert, dont il était propriétaire au temps, était le numéro un dans les secteurs agricole et alimentaire et le deuxième groupe industriel chimique en République tchèque. Selon un amendement à la loi sur les conflits d’intérêts, adopté début 2017, les membres du cabinet sont autorisés à contrôler les entreprises, mais ils n’ont pas accès aux marchés publics et aux subventions sans droit. La loi interdit aux membres du gouvernement et à d’autres fonctionnaires de diffuser des émissions de radio et de télévision et de publier des magazines. En réponse à la norme, en février 2017, Babi a placé les actions Agrofert et SynBiol dans un fonds fiduciaire.

– Une autre affaire liée à l’entreprise Pig a été la raison de son départ du gouvernement Sobotka en mai 2017. Il s’agissait de l’achat d’obligations de la couronne Agrofert, dont l’avantage était que le détenteur ne payait essentiellement aucun impôt sur les intérêts gagnés. Sobotka a d’abord annoncé qu’il avait décidé de démissionner du gouvernement en raison des affaires financières et des transactions financières de Pig. Selon lui, Babi était en conflit d’intérêts lorsqu’il s’est soumis à l’administration financière, qui a dû enquêter sur les achats d’obligations. En fin de compte, Sobotka n’a pas démissionné, ce qui a entraîné un conflit aigu avec le président Miloš Zeman. Il a ensuite proposé le renvoi de Babi, ce que Zeman a fait après un certain délai.

– Des images publiées en 2017 sur le compte Twitter d’uman, dans lesquelles Babi parlait de manière insultante de membres du gouvernement et parlaient d’articles dans les médias qui étaient auparavant les siens, ont également attiré l’attention et les critiques. Dans l’un des enregistrements, le journaliste Marek Přibil remet à Babis des documents qui, selon lui, proviennent d’une enquête policière.

– L’année dernière, le nom de Babi est apparu dans l’affaire Pandora Papers. Les Pandora Papers ont attiré l’attention sur des transactions suspectes effectuées par des politiciens et d’autres personnalités de divers pays par le biais de sociétés offshore anonymes. Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui a évoqué la divulgation, a attiré l’attention dans l’affaire Babi sur le fait qu’il avait envoyé près de 400 millions de couronnes à l’étranger par l’intermédiaire d’une société offshore, avec laquelle il a ensuite acheté un bien immobilier sur la Côte d’Azur. Babi a nié à plusieurs reprises avoir fait quoi que ce soit d’illégal. En août de cette année, le journal français Le Monde a rapporté que le Tribunal d’instruction des crimes graves (PNF) de France avait ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale liés à l’achat de Pig immobilier en France.

– Avant novembre 1989, Babi était membre du Parti communiste. Selon des documents de l’Institut national slovaque de la mémoire (ÚPN), il est devenu un confident de la Sûreté de l’État (StB) en 1980, et deux ans plus tard, la police secrète communiste l’a recruté pour coopérer en tant qu’agent nommé « Bureš ». Babiš a toujours nié avoir connaissance de la coopération avec StB et en 2012 a déposé une plainte contre le PN.

– Les tribunaux inférieurs slovaques ont d’abord pensé qu’il avait raison, mais après l’intervention de la Cour constitutionnelle, ils ont rejeté l’affirmation de Babi selon laquelle il était enregistré en tant qu’agent sans permis. Le Premier ministre tente de renverser la décision du tribunal slovaque par le biais d’un recours constitutionnel. En novembre 2019, la Cour constitutionnelle a largement accepté sa plainte et le tribunal slovaque a dû reprendre l’affaire Pig. En décembre 2018, Babi n’a pas poursuivi la Slovaquie devant la Cour européenne des droits de l’homme.

– En juin de cette année, le tribunal régional de Bratislava a rejeté la demande de Babi selon laquelle il avait été illégalement inclus dans le volume d’archives de l’ancien StB en tant qu’agent dans un nouveau procès. Le tribunal a justifié sa décision conformément à une décision antérieure de la Cour constitutionnelle en déclarant que l’Institut national slovaque de la mémoire ne devait pas être défendeur. En octobre, Babi a fait appel de la condamnation devant la Cour suprême slovaque.

– Pig est né le 2 septembre 1954 à Bratislava (il a maintenant la nationalité tchèque). Il est diplômé du lycée de Genève puis de l’Université d’économie de Bratislava.

– Il a commencé sa carrière professionnelle comme commis à Chemapol Bratislava (plus tard Petrimex), de 1985 à 1990, il a été représentant commercial au Maroc. En 1991, il retourne en Tchécoslovaquie et travaille à nouveau chez Petrimex, cette fois à un poste de direction. Il a participé à la création de la filiale tchèque de l’entreprise, rebaptisée plus tard Agrofert. Il a dû quitter Petrimex en 1995, mais il a conservé son poste chez Agrofert. Il a progressivement pris le contrôle de l’entreprise et l’a transformée en une entreprise alimentaire, agricole et chimique, qui est l’une des plus grandes entreprises de la République tchèque. Puis il a également racheté d’importants médias (dont le groupe Mafra). Après avoir rejoint le gouvernement en 2013, il a quitté la direction de l’entreprise, en février 2017, en raison des lois sur les conflits d’intérêts, il a placé des actions de ses sociétés Agrofert et SynBiol dans un fonds fiduciaire.

– En tant que propriétaire d’Agrofert, Babi est l’un des hommes d’affaires les plus riches et les plus influents du pays. Il a décidé d’entrer en politique à l’automne 2011, lorsqu’il a commencé à critiquer l’environnement corrompu en République tchèque et a ensuite créé l’association ANO 2011 – Actions of Disgruntled Citizens. Il a d’abord déclaré qu’il ne voulait pas être le leader du mouvement, mais finalement il a changé d’avis et est devenu le leader du mouvement qu’il dirige encore aujourd’hui.

– Après une élection réussie en 2013, l’ANO est devenu le parti au pouvoir en janvier 2014 et Babi est devenu ministre des Finances et vice-Premier ministre de l’Économie. Il a quitté le gouvernement en mai 2017 après que le Premier ministre Bohuslav Sobotka (ČSSD) a décidé de le révoquer en raison de l’incertitude entourant ses affaires et ses finances. En octobre 2017, le mouvement dirigé par Babi remporte clairement l’élection de la chambre basse du parlement, et la voie vers le siège du premier ministre est ouverte aux politiciens. Le président Zeman l’a nommé, puis un cabinet minoritaire a été formé composé de représentants de l’ANO, mais il n’a pas gagné la confiance de la chambre basse et a dû démissionner. Zeman, qui entretenait de bonnes relations avec Babi et qui soutenait Babi, a ensuite reconduit Babi au poste de Premier ministre. Babiš a ensuite négocié un gouvernement de coalition minoritaire avec le SSD, qui était soutenu par les communistes.

– Le gouvernement Pig a démissionné après les élections législatives de l’année dernière, au cours desquelles le mouvement ANO a terminé deuxième derrière la coalition conjointe. Son règne prend fin le 17 décembre 2021.

– Babiš s’est marié pour la deuxième fois. Il a deux enfants de son premier mariage, et deux autres avec son épouse actuelle Monika (ils se sont mariés après des années de vie commune en juillet 2017). Le père de Babi, tefan Babi, a travaillé comme cadre du commerce extérieur et, entre autres, a représenté la Tchécoslovaquie aux négociations du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) à Genève et a également été conseiller auprès des Nations Unies.