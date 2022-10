Remarque: le patron de la ligue a pris une calculatrice pour comparer les contrats télévisés

Vous lisez la version web de la newsletter Notičky, où Luděk Mádl vous emmène tous les jeudis dans les coulisses du football et d’autres sports. Si vous aimez les notes, client.

Après que le chef du football de Slavia, Jaroslav Tvrdík, ait décidé de rejoindre le jeu afin de vendre davantage les droits des ligues de football nationales et de l’Office pour la protection de la concurrence économique, il a réalisé des changements importants.

Il suffit que la SST remplisse un rôle qui peut être défini entre les observateurs silencieux, les instances de régulation et la menace d’intervention, peut-être cachée mais indéniable, si le cours des choses dérape à nouveau quelque part.

En conséquence, la volonté de la direction de la Football League Association de mettre en place un concours ouvert pour la vente des droits audiovisuels des compétitions professionnelles nationales au printemps de l’année prochaine s’est considérablement accrue. A tel point qu’il est peut-être impossible de dévier de cette voie.

J’ai expliqué toute l’histoire en détail, y compris l’histoire qui s’est développée un peu différemment jusqu’à présent, ainsi que l’état actuel et les perspectives pour l’année à venir dans le texte. sur le site de la liste des nouvelles. J’ose recommander sa lecture.

Bien sûr, il contient également l’avis de Dušan Svoboda, président de l’Association de football de la Ligue, qui est une figure clé dans cette affaire de par sa position. Et dans les Notes d’aujourd’hui, je cache un sous-chapitre intéressant qui est né d’un débat avec Dušan Svoboda.

En particulier, par rapport à la propriété, ils ont vendu leurs droits de diffusion Extractlasa en Pologne début octobre. La société française Canal Plus, qui exerçait par exemple en République tchèque les droits de la Premier League anglaise, a prolongé le contrat d’Ekstralasa en Pologne aux conditions suivantes : à partir de la saison 2023/24, elle a acquis les droits de diffusion de la en tête de la compétition pendant encore quatre ans, à 1,3 milliard de zlotys polonais, soit 6,63 milliards de couronnes.

Il a été rapporté qu’il s’agit du neuvième contrat de « ligue » le plus élevé conclu en Europe. Dans le même temps, des représentants de la ligue polonaise se retrouvent, par exemple, dans le classement des coefficients établi en fonction du succès des clubs en Coupe d’Europe, à la 28e place. En revanche, les Tchèques occupent actuellement la quatorzième position.

Pourtant, la ligue tchèque perçoit 150 millions de couronnes par an auprès de Pragosport pour ses droits de diffusion, ce qui n’est pas comparable à la plupart des pays européens, même de même taille. Même le club chypriote a récolté le double. Et seulement à partir de la concurrence ouverte, non seulement le Slavia, mais aussi d’autres clubs promettent d’augmenter leurs revenus des 150 millions actuels à au moins le double, peut-être même plus.

Cependant, le point de vue de Dušan Svoboda sur cette question est plus prudent. Dans ce contexte, il examine également de plus près le nouveau contrat de la Pologne, que beaucoup ont montré récemment.

« Tout le monde parle de plus de 6,5 milliards et le compare à nos 150 millions. Cependant, pour obtenir une comparaison plus rationnelle, il faut d’abord diviser le nombre de Polonais par quatre, ce qui nous donnera le nombre pour une saison. Nous sommes à hauteur de 1,65 milliards de couronnes. Et pour obtenir la même échelle, nous devons encore diviser par quatre, car il y a environ quatre fois plus de résidents et de clients potentiels en Pologne », a poursuivi Dušan Svoboda. Pour être précis, 10,7 millions de personnes vivent en République tchèque, 37,8 en Pologne.

Ainsi, lorsque nous divisons à nouveau le montant correspondant par quatre selon l’équation de Svobod, la somme de 414 millions de couronnes nous saute aux yeux.

L’Extraclass de 18 membres, qui se joue sans superstructure, propose neuf matches à chaque tour, tous disponibles à la télévision, dont un même sur une chaîne de diffusion gratuite. « Si nous tenons compte du fait qu’en République tchèque, seuls quatre matchs d’un tour sont enregistrés et diffusés en qualité TV, tandis que les autres ne sont qu’en qualité streaming, nous constaterons lors de la finale que les prix réels des produits ne sont pas si différents, », a déclaré Svoboda.

« Il est également important de voir exactement ce que contient chaque contrat. Dans notre pays, 150 millions pour un club par saison, c’est en fait une main propre. Alors que la partie qui acquiert les droits a l’obligation de garantir les coûts techniques de production de transmission. En République tchèque, on peut parler d’environ 80 millions de couronnes par an dans ce contexte. Nous devons ajouter correctement ce montant à la redevance de droits. Et cela nous amènera désormais à 230 millions de couronnes par saison », a calculé Svoboda.

Actuellement, les droits audiovisuels sont achetés à la LFA pour 150 millions de couronnes par an par la société Pragosport, qui vend ensuite la meilleure compétition sur O2 TV Sport, la deuxième ligue sur T Sport et les soi-disant droits de paris à Tipsport et Fortuna.

Dans l’esprit du président de la LFA, c’est Pragosport qui faisait partie des experts dans l’organisation des appels d’offres de printemps. Bien qu’au début, il semblait que les Slaves ne seraient pas contre, c’est tout le contraire qui s’est produit.

« Nous ne nous sommes jamais mis d’accord sur la possibilité que Pragosport lance un appel d’offres pour la LFA. Et nous ne le ferons jamais. L’ère Pragosport est révolue. Le 10 octobre, le comité de la ligue a nommé un groupe de travail pour les droits TV, dont les membres étaient M. František upr, Adolf ádek et moi-même. Nous discutons de la manière de le faire », Jaroslav Tvrdík, président du conseil d’administration de Slavia, met les informations originales en perspective.

Magicien de la semaine : Vladimír Růžička

Le patron du club ne verra plus la dernière place du tableau provisoire de la ligue de hockey supplémentaire, que Litvínov a renversé avec seulement neuf points gagnés en 14 tours, les mains sur les genoux. Et Vladimír Růžička a ainsi perdu le poste d’entraîneur-chef même dans son « vrai » club.

Bien sûr, vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre sa carrière et vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer à quel point il s’estompe. Vladimír Růžička était une star célèbre sur la glace depuis des générations, moi y compris, avec le point culminant brillant de toute l’histoire aux Jeux olympiques de Nagano. Et il a également eu du succès plus tard en tant qu’entraîneur, dans la ligue supplémentaire entre 2003 et 2009, il s’est retrouvé cinq fois dans la finale de la ligue supplémentaire et l’a remportée deux fois, il a mené l’équipe nationale à l’or lors des Coupes du monde 2005 et 2010.

Mais ça fait 12 ans. Et depuis lors, aucun miracle ne s’est produit à Chomutov, Hradec Králové, encore moins à Kadan dans le cadre de l’entraînement de Růžiček. Donc, à l’exception des demi-finales de Chomutov lors de la saison 2016/17.

Bien sûr, la réputation de Růžiček a été affectée par une affaire avec « un demi-million pour le bois », dans laquelle il a été révélé que l’argent était dirigé vers Růžiček par l’homme d’affaires Miroslav Palaščák. Et c’est dans le cadre de l’accord selon lequel le fils de l’homme d’affaires s’entraînera également dans l’équipe de Slavia. L’affaire a été portée devant le tribunal, où Růžička a été légalement reconnu coupable de détournement de fonds en janvier 2017 et a dû payer une amende financière.

Je ne pense pas que cette affaire honteuse disqualifierait essentiellement Růžička dans les cercles de hockey, et elle n’est pas non plus spécifiquement mentionnée dans les médias. Cependant, récemment, il a été repris par un film étudiant comme thème principal Entraîneur avec le merveilleux Jiří Vyorálek. Et Růžička était sans aucun doute, au moins en partie, aussi le prototype de Libor Hrouzek, le personnage qui fut Lajna série Jiří Langmajer s’est illuminé magnifiquement.

Mais ce dont nous parlons, aucune de ces interprétations artistiques de la personnalité de Vladimír Růžička n’est en fait en train d’encourager ou de caresser sa fourrure. Qu’est-il arrivé à la réalité virtuelle ? Pourquoi l’époque où il était clairement l’une des personnes les plus importantes du hockey tchèque semble-t-elle révolue ? At-il raté sa formation d’entraîneur en termes de compétences? Ou a-t-il relâché sa concentration sur le hockey et le succès après les changements dans sa vie personnelle ?

En juin prochain, Vladimír Růžička fêtera ses 60 ans. C’était à lui de décider s’il associerait son nom à quelque chose de spectaculaire ou s’il continuerait lentement son voyage vers le bas de la colline, quelque part éloigné.

Hits de la semaine

Un derby définitif. Dans le derby « S » traditionnellement très surveillé, cette fois Sparta est en feu, le glossaire est essayé chercher la cause.

Joue et tais-toi. Le podcast Nosiči vody est également consacré à Derby. Mais nous affinons aussi nos compétences sujet plus intemporel. Par exemple, pour trouver la réponse à la question pourquoi les stars du football d’aujourd’hui ne sont profilées que par leurs apparitions sur le terrain. Et pourquoi ne savons-nous pas ce qu’ils pensent de tout ce qui n’est pas sur le terrain.

M. Red Bull est parti. Derrière Dietrich Mateschitz, le défunt fondateur de Red Bull, et derrière son riche héritage sportif, collègue Petr Pravda regardant en arrière.

Excellente série historique. Dans une série d’articles qui retracent l’histoire de la Coupe du monde en termes d’interférence de la politique et d’autres influences extérieures, Stanislav Hraba lâche prise. Dans chaque texte, vous trouverez une boîte d’information avec un lien vers la section précédente. Je recommande fortement de le lire.

Bonne nouvelle de Londres. Tomáš Souček a enregistré récemment très positif non seulement dans la vie de famille, mais aussi en tant que participant à la célèbre Premier League.

Tweets de la semaine

Le Sheffield FC a été fondé il y a 165 ans, le plus ancien club de football encore en activité au monde, évoluant dans la 8e division anglaise. Lorsque le Sheffield FC a célébré son 150e anniversaire en 2007, il a joué contre l’Inter Milan à cette occasion, avec Pelé en tête.

Joyeux anniversaire à nous !⚫️ Il y a 165 ans aujourd’hui, deux hommes décidèrent d’établir les premières règles du football et formèrent le Sheffield Football Club ️ Voici quelques photos emblématiques de nos 165 ans pic.twitter.com/Yozoc8pZto – Club de football de Sheffield (@sheffieldfc) 24 octobre 2022

Qu’est-ce qu’ils frappent ailleurs

Les femmes iraniennes et le football. Dans le contexte de la théocratie iranienne, ce pays est sur le point thème beaucoup plus puissant qu’ailleurs. (Club de football)

Partir. Un grand sujet à la fois pour les politiciens, dont Václav Havel, et pour célèbre athlète. (Lubos Brabec)