Que faire, que voir à Guayaquil ce jeudi 24 mars 2022 | culturel | Divertissement

Concert Jazz Vocal

Le B2V Jazz Trio, composé de Jenny Villafuerte (voix), Lyzbeth Badaraco (piano) et Geovanna Badaraco (contrebasse), jouera de la musique en direct le jeudi 24 mars à partir de 17h00, sur la Plaza Pública, au MZ14, Panama et le 9 octobre. Ils interpréteront des thèmes populaires du répertoire jazz avec des arrangements de Lyzbeth et seront aux formats piano, contrebasse et voix. Entrée libre.

spectacle francophone

Le pianiste Manu Guerrero présentera un spectacle musical à l’occasion du mois de la Francophonie organisé par l’Alliance française de Guayaquil (AFG) et le réseau de l’Alliance française de l’Équateur. Guerrero se produira ce jeudi 24 mars à 18h30 dans l’auditorium central de l’AFG, situé à Hurtado 436 et José Mascote. Entrée libre.

Groupe live à la TSA

Au Café Vino Bar du Théâtre Sánchez Aguilar (TSA), le divertissement ne s’arrête pas. Ce jeudi 24 mars, à partir de 16h, il sera en concert avec le groupe Extraditable Music. L’exposition collective durera jusqu’à 00h00. Aussi, à 18h30, Paraguay vs. Equateur.

Premier flux

Film mortel comme sakura premières ce jeudi 24 mars sur Netflix. « Un jeune photographe en herbe tombe amoureux d’un coiffeur énergique. Ils ont un bel avenir devant eux… jusqu’à ce que le destin change tout », selon le synopsis du film réalisé par Yoshihiro Fukagawa.

Inauguration du club de cinéma EDOC

Ce jeudi 24 mars, à 18h00, le Ciné Club du Festival international du film documentaire des autres rencontres cinématographiques (EDOC) sera inauguré. Dans le cadre du programme, les courts métrages suivants seront projetés : quai, du réalisateur Charles Bonilla (2018/8′) et Balles Sandoval, de Jean Jacques Martinod (2019/17′); et documentaires Depuis que la mort nous a rendu visite (2002, 86′) de la réalisatrice Yanara Guayasamín. Cette activité aura lieu au Centre culturel Benjamín Carrión, situé à Giacomo Roca N33-32 et Bosmediano. Entrée gratuite/capacité limitée. (E)