Au lieu de combattre les djihadistes, protection contre la Russie. La France se dirige vers la Roumanie

Parmi les pays d’Europe occidentale, la Grande-Bretagne a toujours pris le parti de l’Ukraine, mais la France ne veut pas être en reste. Le 19 janvier, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France était prête pour une nouvelle mission militaire, notamment en Roumanie.

La ministre de la Défense Florence Parly a déterminé plus tard que la France enverrait plusieurs centaines de soldats en Roumanie. Il en a discuté jeudi dernier à Bucarest, il sera maintenant imité par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui s’est envolé pour la Roumanie mercredi après-midi, et il aura une réunion clé jeudi.

Parly a expliqué que l’objectif de la mission militaire était de « calmer » le pays, qui borde l’Ukraine et balaie déjà la mer Noire – une zone de « tension extrême ». La France discutera prochainement avec d’autres membres de l’OTAN de l’envoi de troupes en Roumanie, a ajouté le ministre.

La Roumanie est prête

Les États-Unis et les États-Unis négocient le déploiement de troupes de l’OTAN, et un millier de soldats américains seront transférés dans le pays dans les prochains jours. « J’ai répété à plusieurs reprises que nous étions prêts à accueillir des forces alliées renforcées dans notre région », a-t-il ajouté. notifié Le président roumain Klaus Iohannis. L’OTAN dispose désormais d’une force terrestre multinationale pouvant compter jusqu’à 4 000 soldats en Roumanie, en plus d’autres troupes américaines sur des bases distinctes.

Le Kremlin n’apprécierait pas le déploiement de troupes en Roumanie. La demande que l’Alliance retire ses troupes des pays qui ont adhéré après 1997 est l’une des conditions récemment posées par le président russe Vladimir Poutine. La Roumanie a rejoint l’OTAN par décision du sommet de Prague en 2002.

L’espace aérien roumain devra ensuite être gardé par trois chasseurs Eurofighter en février et mars, qui seront déployés par l’armée de l’air allemande en Roumanie. « Le contingent allemand fera partie de l’Italie. Ce concept d’interopérabilité permet l’expansion rapide des capacités de défense aérienne existantes avec un minimum de contraintes sur l’équipement et le personnel », a déclaré un représentant militaire anonyme du serveur. Bursa.ro. « C’est un signe clair de solidarité transatlantique et européenne », a ajouté Peer Gebauer, ambassadeur d’Allemagne à Bucarest.

Paris veut être le pays de liaison pour envoyer un contingent de l’Otan en Roumanie, tout comme la Grande-Bretagne est également déployée à la frontière orientale de l’Alliance, l’Estonie. Serveur roumain G4Media.ro il a écrit qu’une équipe technique française était arrivée dans le pays, qui était censée évaluer la possibilité de renforcer l’aile orientale de l’OTAN.

Les soldats attendront toujours la corvette

Outre l’envoi de troupes, Parly a également négocié la vente de corvettes militaires. La Roumanie a finalisé un appel d’offres pour un contrat d’une valeur de plus d’un milliard d’euros (plus de 24 milliards de couronnes), remporté en 2019 par la société française Naval Group (en collaboration avec Santierul Naval Constanta).

Le contrat de vente de quatre corvettes, dont la marine roumaine a désespérément besoin, mais n’a pas encore été signé par le consortium de la société avec le gouvernement roumain. Le ministre de la Défense, Vasile Dîncu, a déclaré que les deux parties avaient un mois pour réfléchir – les prix sur les chantiers navals ont augmenté au fil du temps par rapport à l’offre initiale, et la Roumanie devra désormais payer un montant plus élevé.

J’ai assuré aujourd’hui @DmytroKuleba tout notre soutien et notre solidarité avec#Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour apaiser les tensions. J’irai en Ukraine les 7 et 8 février avec @ABaerbock. .@francediplo — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 29 janvier 2022

Cependant, les activités françaises contre l’Ukraine ne s’arrêteront pas en Roumanie. Sur Twitter, le ministre français des Affaires étrangères Le Drian a annoncé qu’il se rendrait en Ukraine les 7 et 8 février, accompagné de son homologue allemande Annalena Baerbock. « J’assure Dmytra Kulebu (ministre ukrainien des Affaires étrangères) de notre plein soutien et de notre solidarité avec l’Ukraine », a-t-il déclaré.

L’Allemagne, ainsi que la France, ont négocié avec la Russie et l’Ukraine la semaine dernière dans le cadre du soi-disant Normandie Four, les pourparlers devant reprendre à Berlin ensuite. A Paris, toutes les parties se sont accordées sur la nécessité de maintenir un cessez-le-feu entre l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes du Donbass.