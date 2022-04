rapport de match | Paris-Marseille

Le Paris Saint-Germain, leader, a prolongé son avance lors de la 32e journée de Ligue 1 française.

Le PSG a remporté dimanche l’affrontement de haut vol contre l’Olympique de Marseille, deuxième, 2-1 (2-1) et a étendu son avance sur l’OM, ​​deuxième, à 15 points à six matchs de la fin.

Si Marseille ne parvient pas à battre le FC Nantes mercredi, Paris pourrait faire de même avec une victoire à Angers SCO et prendre la dixième place pour St Etienne, champion record des États-Unis.

Neymar a donné l’avantage aux hôtes à la 12e minute. Après un centre de la moitié de terrain de Marco Verratti, le joueur de 30 ans a enfoncé le ballon dans le filet avec une réception directe artistique alors qu’il tombait. Le gardien de l’Olympique Pau Lopez s’est précipité et a été refusé par Neymar avec un lob. Duje Caleta-Car a égalisé pour les visiteurs à la 31e minute.

Mbappé marque aux points

Après cela, les Parisiens ont pressé et ont eu plusieurs occasions. Mais entre autres, le but de Lionel Messi a été refusé pour hors-jeu. Dans le temps additionnel en première mi-temps, Kylian Mbappé a réussi avec un penalty de la main, c’était son 21e but de la saison.

Mbappe a également marqué à nouveau (76e), mais était également hors-jeu. En revanche, l’égalisation de William Saliba (85e) n’a pas compté en raison d’une position de hors-jeu serrée.

dpa

