Cette année, deux nouveautés à caractère photographique attendent les participants au cortège. L’une d’entre elles est l’exposition Traditions en peinture avec de belles images grand format sur le thème des costumes folkloriques tchèques. L’ouverture de l’exposition aura lieu à la fin de la procession à la ferme sady Zámecké à Chrámce entre 14h00 et 15h00. Une deuxième exposition photographique attend les pèlerins sur la place du village de Kozle, où les Hautes Terres centrales françaises seront présentées à travers les vues et les objectifs de Karel Mach de la Bílina Natural Science Society.

PHOTO : Des ateliers printaniers traditionnels ont lieu dans les deux écoles primaires de Podbořany

Les processions peuvent être transportées soit sur leur propre axe, soit en train depuis Lovosice et Most le long du chemin de fer des prunes. L’événement commence le samedi 30 avril à Sainte-Chapelle. Víta di Sinutec dans le quartier de Louny à partir de 10h environ, la procession proprement dite sort après onze heures. Les arrivées à Chrámce dans la région de Most sont prévues entre 14h00 et 15h00.

Procession de St. Mark’s a lieu cette année (dont deux ans de « lockdown » réduit) pour la dix-septième fois et est traditionnellement organisé par l’association Středohoří en collaboration avec le St. Bienvenue à Sinutec et Zámecké sady Chrámce. Ces dernières années, il y a eu une rénovation progressive de la chapelle qui était autrefois presque détruite, aujourd’hui toute la façade est presque terminée.

