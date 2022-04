Avant la fin de ma carrière de représentant, j’ai fait un test de conscience – a déclaré en plaisantant Piotr Nowakowski sur Sport.pl. Cette décision n’a pas été facile pour le volleyeur le plus titré de Pologne, mais elle l’a également soulagé : – J’ai commencé à m’y préparer tôt, donc mon rythme cardiaque a chuté, donc la poignée de porte est tombée et vous pouvez séparer cette étape avec une ligne épaisse.

Quand avez-vous pensé pour la première fois qu’il était temps de dire au revoir à vos troupes ?

Piotr Nowakowski : – La fin de saison de la ligue a montré que ma santé n’est pas bonne. Cette décision a grandi dans ma tête avant, mais maintenant elle a grandi rapidement. Je connaissais donc la réponse à l’avance, mais je l’ai mise de côté aussi longtemps que possible. Maintenant, quand je dois l’accepter, je parle de ma situation à l’entraîneur Nikola Grbic et il y prête attention.

N’essayait-elle pas de le convaincre de changer d’avis ?

– Non. Auparavant, il m’a présenté ses idées pour l’équipe – pour l’entraînement, les matchs et les voyages. Donc, cela ne fait que confirmer ma conviction qu’il est temps de faire une pause dans l’équipe nationale. Et pas pour un instant, mais pour sûr. C’est vrai que « ne jamais dire jamais », mais je pense que ça suffit.

Avant de prendre la décision finale de terminer le match dans l’équipe, faites-vous une liste « pour et contre » ?

– Le contrôle de conscience a été fait. J’ai parlé avec ma femme et nous avons discuté de ce qui était le plus malheureux, de ce qui manquait, de ce qui était le plus important – pour nous et pour moi. Mais comme je l’ai dit, la décision a été prise à l’avance. Nous avons parlé davantage de ce à quoi cela ressemblerait maintenant. Lorsque – pour ainsi dire – le verdict a été rendu, puis que l’heure de la convocation est arrivée, j’ai été soulagé. J’ai déjà commencé à m’y préparer, alors un battement de cœur tombe de mon cœur que la poignée de la porte tombera et vous pourrez séparer cette étape avec une ligne épaisse. Ma femme, en revanche, est un peu dans le désordre, elle le vit plus émotionnellement que moi.

Essaie-t-il de vous persuader de continuer à jouer dans l’équipe ou vice versa ?

– Il me pousse un peu, mais donne aussi un petit signal qu’il me préfère à la maison. Les voix des autres – famille et amis – sont distribuées de la même manière. Certains ont dit que j’allais peut-être essayer, et d’autres ont dit que c’était le bon moment pour abandonner. Qu’il n’y a qu’une seule santé et c’est tout ce qui compte. Et j’ai suivi la voix.

Votre problème de santé actuel est-il quelque chose qui vous cause des ennuis ou une nouvelle maladie ?

– Généralement, tout saute et fait mal maintenant. Le pire problème que j’ai eu – frapper – ne revient pas, mais un nouveau le fait. Maintenant, j’ai beaucoup de problèmes avec mon épaule, mais j’ai aussi des maux non liés au volley-ball que je veux traiter sereinement. Je pense que le moment est venu pour cela.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont-ils rendu votre décision plus facile ou plus difficile ?

« Je ne sais pas s’ils ont eu une grande influence sur lui, pour être honnête. » C’est dommage que ça n’ait pas fonctionné cette fois. Nous sommes très heureux de ce succès. Cela n’a pas fonctionné, mais il semble que ce soit ainsi et certains d’entre nous n’étaient pas censés être médaillés olympiques. C’est vrai que Paris c’est déjà dans deux ans, mais ça fait 35 ans à mon compte et ça va être difficile pour moi de venir à cet événement. Et pour maintenir le niveau adéquat pour s’y présenter correctement, ce sera très difficile. Donc, comme je l’ai dit, Tokyo n’a pas vraiment d’importance, même si peut-être que si nous y remportons la médaille tant convoitée, la plupart des gars pourront remercier et dire que ça leur suffit. Mais ce n’est qu’une autre supposition.

Vous sentez-vous comblé ?

– Pas complètement. Cette médaille olympique tant attendue est partie, mais comme je l’ai dit, elle ne m’était pas destinée. J’ai eu trois essais et à chaque fois ça s’est soldé par ce malheureux quart de finale.

Quelle défaite fait le plus mal ?

– Au moins à Rio de Janeiro, car je n’étais pas en grande forme à l’époque et notre équipe ne jouait pas bien à l’époque. Mon plus beau souvenir, c’est le dernier avec la France, où on s’est au moins battu, c’était le tie-break. Auparavant, cela se terminait beaucoup plus rapidement. Les larmes aux yeux, je me souviens aussi de Londres, où nous avons perdu – comme à Tokyo – contre les champions olympiques de l’époque. C’est un peu dommage mais nous avons tous survécu, nous avons pleuré ce que nous avions à pleurer et nous sommes contents de ce que nous avons.

Agnieszka Niedziela interviewée – toute l’interview sur sport.pl