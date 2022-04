Ligue des champions : Paris attend le Real Madrid et Villarreal

José Antonio Camachoqui a disputé la finale de la Coupe d’Europe à Paris, l’a dit à Alalpardo au moment de la passation Prix ​​Vicente del Bosque. « Je pense qu’il y aura une finale espagnole en Ligue des champions et que le Real Madrid la gagnera. » Dans la même ligne est Schuster tu Ferdinand Fer. Bien sûr, le double Champions avec le Real Madrid parie sur la finale espagnole le 28 mai dans la capitale française

. C’est déjà un succès historique que deux équipes espagnoles aient atteint les demi-finales. C’est déjà une belle réussite que le football espagnol, qui s’est un peu relâché ces trois dernières années, soit à nouveau au sommet. Mais Villarreal et le Real Madrid ont gagné équitablement et, en plus de très bien jouer avec des retours historiques, ont atteint le sommet de la meilleure compétition du football mondial. Le Real Madrid affronte une super équipe entraînée par des entraîneurs sensationnels comme

Pep Guardiola

. Avec une ligue en poche et avec un footballeur comme

Courtois

,

modrik

tu

Benzéma

et avec le match retour à Bernabu, le Real Madrid est le favori pour la finale. Villarreal n’est pas une surprise, c’est une réalité. Ils ont remporté la Ligue Europa et n’ont pas remporté la dernière Super Coupe en raison d’un penalty. Géré par un chef, technicien

Unaï Emery

où

Gérard Moreno

tu

Équivalent

Ils font la loi sur le terrain. Les supporters espagnols rêvent d’une finale à deux dans notre championnat. Laissez-les tous les deux arriver et profitez d’un grand match. Il est temps de défendre la ligue espagnole contre ceux qui n’arrêtent pas de nous attaquer avec le premier ministre. Vive le football espagnol.

Borja Mayoral revient au Real Madrid

Borgia

contremaître

, qui est prêté à Getafe, est le joueur le plus susceptible de revenir chez les Blancos la saison prochaine. Le maire, qui est le décideur dans l’équipe

Ange Torres

est un favori de

Carlo Ancelotti

faire partie de l’attaque qu’il mène

Benzéma

.

Hugo Dur

Il est très heureux à Valence et pour quatre millions d’euros il suivra l’équipe de

frontière

.

Collaboration entre COE et CEOE

Le COE et la CEOE ont signé aujourd’hui au siège du Comité olympique espagnol un accord de coopération entre le mouvement olympique et les entrepreneurs espagnols dans le but de rapprocher le monde des affaires du mouvement olympique. Le jeu d’acteur sera mené

Alexandre Blanc

tu

Antonio Garamendi

avec la présence de l’ancien ministre

fatima bez

et les athlètes dans un accord historique pour le sport et les affaires.