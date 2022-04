La guerre en Ukraine : ce qu’il faut savoir aujourd’hui | Guerre en Ukraine

Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en visite à Moscou ce mardi, où il rencontrera le président russe Vladimir Poutine. Avant une rencontre avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, António Guterres a déclaré que les conditions d’un cessez-le-feu en Ukraine doivent être posées au plus vite.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé mardi à une enquête indépendante sur les « éventuels crimes de guerre » en Ukraine, et a suggéré que Moscou et Kiev travaillent avec les Nations unies pour permettre l’ouverture d’un couloir humanitaire.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé mardi qu’un sommet se tienne à Istanbul entre le président russe, Vladimir Poutine, et l’Ukraine, Volodymyr Zelenskii, suite à des contacts avec le chef du Kremlin.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a pris position « messager de la paix » lors de sa visite à Moscou et a déclaré que son objectif était «étroitement lié au fait de sauver des vies et de réduire les souffrances». A cet égard, le responsable a ajouté que l’ONU est prête à faire humanité dans la zone la plus touchée, la ville portuaire de Marioupol, assiégée depuis plus d’un mois.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que La Russie rejette la proposition de l’Ukraine faire négociations de paix dans la ville portuaire de Marioupol. Interrogé sur les perspectives de négociations, Lavrov a déclaré que un « mouvement théâtral » d’Ukraine.

L’Ukraine ne peut pas ouvrir de corridor humanitaire ce mardi alors que les combats se poursuivent, a déclaré la vice-Premier ministre du pays, Irina Vereshchuk.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a refusé ce mardi le besoin de médiateurs internationauxà ce stade, dans les négociations avec l’Ukraine.

Le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskii, Oleksii Arestovich, a déclaré qu’un incendie dans un dépôt de carburant en Russie pourrait être le début de la guérillaen réponse à l’invasion russe.

Point de contrôle mis en place à l’entrée du territoire Transnistrie, Moldavie, qui selon les autorités locales a été frappée par plusieurs attentats ces derniers jours. Ainsi, la région séparatiste reste en état d’alerte rouge quant au niveau de la menace terroriste.

Le ministère britannique de la Défense déclare que Les troupes russes capturent la petite ville Kreminna, dans la région de Lugansk, dans l’est de l’Ukraine. La ville est attaquée depuis plus d’une semaine.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, a déclaré que La Russie anticipe une éventuelle défaite en Ukraine et tente donc d’intimider l’Occident avertissant de la menace d’une troisième guerre mondiale.

Le secrétaire d’État britannique aux Forces armées, James Heappey, a déclaré que « légitime » pour l’Ukraine de frapper des cibles à l’intérieur des frontières de la Russie.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a averti que le nombre de réfugiés ukrainiens depuis le début de l’invasion russe pourrait s’élever à 8,3 millions et a demandé à ses partenaires « une aide urgente ».