Poutine veut affaiblir et faire pression sur l’OTAN. Mais l’alliance unie contre elle

Si nous voulons résumer le sommet de trois jours de l’OTAN aussi court que possible, disons : « Vladimir Poutine voulait moins d’OTAN, mais maintenant il en obtient plus », à en juger par les conclusions du principal sommet de l’Alliance de l’Atlantique Nord à Madrid, qui se termine mercredi. , journaliste Aktuálně.cz Daniel Tout.

La sécurité européenne est à nouveau fondamentalement menacée pour la première fois depuis la guerre froide, OTAN faut réagir. Et aussi, comme le sommet de Madrid l’a clairement démontré, il a réagi de manière décisive et uniforme.

Avant son attaque contre l’Ukraine, le président Poutine a exposé sur la table les conditions dans lesquelles il devait se retirer de l’agression. Ses demandes, qui signifiaient essentiellement un retour aux accords de sécurité européens avant le premier élargissement de l’OTAN après la fin de la guerre froide, étaient tout à fait inacceptables pour l’Occident.

Le président russe a alors lancé la guerre en supposant que l’Ukraine tomberait bientôt et que l’alliance transatlantique, dont l’OTAN est un fondement, serait affaiblie et ébranlée. Cependant, les négociations de l’OTAN à Madrid lui avaient maintenant clairement montré à quel point il se trompait fatalement dans ses espoirs.

L’OTAN s’élargira pour inclure deux autres pays, la Finlande et la Suède. L’attaque de la Russie contre le pays voisin indépendant a choqué le public et les politiciens de ces deux pays scandinaves. La neutralité quasi-russe de Poutine est devenue pour eux un risque existentiel.

Les deux pays ont proposé l’alliance à la mi-mai et ont été officiellement invités à rejoindre l’alliance à Madrid mercredi. Cela survient après que la Turquie a annulé son précédent veto direct au sommet, lorsque la Finlande et en particulier la Suède ont fait des concessions importantes à Ankara, notamment concernant les Kurdes.

Dans le triangle général déclaration L’Etat s’est engagé à « la solidarité et la coopération dans la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations ».

En pratique, cela signifie, comme l’a déclaré un membre anonyme de la délégation turque au Financial Times, que les pays scandinaves cesseront de soutenir les milices kurdes en Syrie, qu’Ankara considère comme des terroristes. Il mettra également fin au contact avec le mouvement de Fethullah Gülen, qu’Ankara accuse d’avoir orchestré la tentative de coup d’État de juillet 2016.

Président turc Erdogan cela pourrait le vendre comme une victoire à la maison, cela pourrait coûter quelques points aux politiciens finlandais et suédois avec une partie de leur public. Par rapport aux garanties de sécurité dont bénéficient les États membres de l’OTAN, il s’agit également d’un succès politique évident pour eux.

En retour, l’alliance a obtenu deux armées plus puissantes et militairement avancées et a ainsi considérablement renforcé l’élément de défense et de dissuasion dans toute la région baltique au sens large. Et Vladimir Poutine, qui veut repousser l’OTAN jusqu’à la frontière allemande, le long des plus de mille kilomètres de frontière entre la Russie et la Finlande, a désormais « gagné » l’alliance pour son voisin.

Outre d’importants élargissements stratégiques, l’OTAN à Madrid a également annoncé le renforcement de la sécurité de base du flanc oriental existant, en particulier les États baltes et la Pologne. L’alliance sera multipliée par sept, à 300 000 membres unité de réponse rapidequi devrait être en mesure d’intervenir efficacement en quelques jours contre une éventuelle agression contre le territoire de l’OTAN.

La structure de ces unités, l’organisation du commandement et la contribution de chaque pays doivent être connues au plus tard l’année prochaine, mais plusieurs pays ont déjà démontré leur engagement de première main à Madrid. Par exemple, l’Allemagne veut fournir 15 000 soldats, 65 avions et 20 navires.

Et également membre de l’alliance la plus forte et la plus clé, les États-Unis (qui ont augmenté leur contingent européen de 80 à 100 000 membres depuis le début de la guerre en Ukraine) présentent un autre renforcer la présence militaire sur le vieux continent.

En plus des unités d’alliance avancées dans huit pays (États baltes, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie), qui passeront désormais du niveau du bataillon au niveau de la brigade, les Américains établiront également un nouvel état-major en Pologne. et la Roumanie. Deux autres escadrons de chasseurs F-35 seront envoyés en Grande-Bretagne, les défenses anti-aériennes seront renforcées en Italie et en Allemagne, deux autres s’ajouteront aux quatre croiseurs américains actuellement dans le port de Rota, dans le sud de l’Espagne.

Cette projection à long terme des mesures organisationnelles et militaires, qui devrait être visible sur le terrain d’ici quelques mois, devient alors une nouvelle projection. Concept stratégique, qui a été adopté par l’OTAN à Madrid. Celui-ci remplacera un document antérieur de 2010, dans lequel l’alliance affirmait plus tard sa volonté d’avoir un « partenariat stratégique » avec Moscou.

Avec ses troupes en Ukraine et avec des menaces militaires offensives contre les États membres de l’OTAN, Poutine a définitivement fermé cette porte pour longtemps. La nouvelle stratégie de l’alliance dit désormais : « La Russie représente le danger le plus important et le plus immédiat pour la sécurité de l’alliance et pour la paix et la stabilité de la région euro-atlantique ».

Pour la première fois, l’alliance se concentre également sur la Chine dans sa vision à long terme. « Les ambitions déclarées et les politiques coercitives de la Chine sont un défi pour nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs », a déclaré la nouvelle stratégie d’alliance pour Pékin. Ce nouvel accent mis sur la Chine à Madrid a également été confirmé par la présence des chefs d’État des pays partenaires de l’alliance Indo-Pacifique : Australie, Japon, Corée du Sud et Nouvelle-Zélande.

Cependant, l’attitude envers Pékin est aussi un avertissement qu’il y a des questions sur lesquelles les opinions de l’alliance ne sont pas totalement unies. L’Allemagne a objecté à plusieurs reprises, le plus récemment avant le sommet de Madrid, que la pression sur la Chine ne serait finalement pas contre-productive si elle voulait forcer Pékin à forger des liens plus solides avec Moscou.

Il est également clair que certains intérêts en matière de sécurité diffèrent et continueront de différer au sein de l’OTAN, lorsque, par exemple, l’Italie comprend un peu plus les craintes existentielles de l’aile orientale de l’alliance vis-à-vis de la Russie. Alors que les pays baltes et la Pologne – contrairement à Rome – ne se soucient pas vraiment de la situation en Afrique du Nord.

Mais tous ces problèmes peuvent être résolus dans l’ordre des catégories inférieures. Si l’on considère que la réunion actuelle à Madrid est le premier véritable sommet de l’OTAN depuis 2018 à Bruxelles, où les journalistes ont reçu des nouvelles inquiétantes des délégués dans la salle de négociation concernant la fin de l’alliance lorsque le président américain Donald Trump a indiqué qu’il quitterait l’OTAN.

Et rappelons aussi que peu de temps après, le président français Emmanuel Macron a déclaré l’OTAN « cliniquement morte ». Tout cela appartient désormais au passé. Trop de chefs d’État sont étiquetés avec les adjectifs « historiques » ou « historiques ». Mais dans le cas de Madrid, en regardant leurs résultats et leur engagement, c’est vrai.

L’OTAN est de retour et revient essentiellement à ses racines. Pour la raison pour laquelle il a été créé en premier lieu. C’est-à-dire pour défendre son propre territoire contre les menaces de l’Est.

