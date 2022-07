« Nous avons terminé les tests à Nogar, où nous avons essayé d’autres améliorations des freins et de l’essieu arrière. Les changements ont fonctionné pour nous. Le Slovakia Ring n’a pas été couru depuis deux ans, alors soyons surpris de ce qui va se passer ce année », a déclaré le champion 2017 Adam Lacko.





Lacko brise la malchance. Un camionneur tchèque célèbre sa première victoire de l’année en Hongrie

« J’attends nos fans avec impatience. J’espère que beaucoup d’entre eux viendront et que nous leur montrerons de bons résultats. Je serais très heureux si cela s’avérait être le même, sinon meilleur, qu’au Hungaroring », a ajouté le 37 -pilote expérimenté d’un an.

Son coéquipier de 16 ans, Téo Calvet, a beaucoup souffert en Hongrie après une série d’accrochages avec des rivaux trop agressifs. Par conséquent, l’objectif principal est de revenir au sommet de la Goodyear Cup. Ici, il a combattu avec l’Anglais Shane Brereton, dont il n’était séparé que par trois points.

Juste après la course au Hungaroring, la France, championne en titre, était ravie de courir chez elle à Nogar. Et là il affirme qu’il est le vrai roi du pays du Coq Gaulois. Il a remporté deux des quatre courses et a terminé deuxième dans une course.

« J’ai ramené le trophée du vainqueur du Grand Prix de Nogara. C’est un gros coup de pouce pour moi avant que la Coupe d’Europe ne se poursuive. Je n’ai pas encore couru sur le Slovakia Ring, mais je suis sûr que je vais vite m’habituer à la piste. Je veux remercier les fans de Buggyra en remportant la Goodyear Cup », a déclaré Téo Calvet.

Programme des courses au Slovak Ring :



Samedi 7/2

14h30 Première course

16h45 Deuxième course



Semaine 3.7.

12h50 Troisième course

14h55 Quatrième course

Courses de tracteurs EC restantes sur le circuit 2022 :

16. et 17. 7. Nürburgring (Allemagne)

3. et 4. 9. Surtout (tchèque)

10 et 11 septembre Zolder (Belgique)

24 et 25 septembre Le Mans (France)

1. et 2. 10. Jarama (Espagne)